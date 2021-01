Em 3º, Flamengo depende apenas de si para ser campeão; saiba por quê

O Flamengo venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Estádio Mané Garrincha, nesta quinta (21), e agora depende apenas de si para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Com a vitória na 31ª rodada do Brasileirão, o Rubro-negro assumiu o terceiro lugar da competição, mas tem um jogo a menos que São Paulo e Inter, segundo e primeiro colocado, respectivamente.

Flamengo vence, e pode ser campeão

Jogando no Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo venceu o Palmeiras com um gol em cada tempo. Na primeira etapa, o Rubro-negro dominou o confronto, e então saiu na frente com um gol contra bizarro, aos 45 minutos.

Em pressão na saída do Palmeiras, Gabriel roubou a bola para o Flamengo e tocou para Everton Ribeiro. O camisa 7 avançou e a bola sobrou para Bruno Henrique, que deixou Arrascaeta na cara do gol. O meia recebeu e deu um toquinho tirando do goleiro Weverton. No entanto, o zagueiro Kuscevic conseguiu chegar na bola, que iria para o gol. Ao chutar, o camisa 4 acertou o companheiro Luan, e a pelota entrou para o gol. Flamengo 1 x 0.

O GOL MAIS BIZARRO DO BRASILEIRÃO 2020! GOL CONTRA DE LUAN! Flamengo 1×0 Palmeiras

Na segunda etapa, o Palmeiras equilibrou o confronto, mas quem anotou mais um tento, foram os Rubro-negros. Logo depois de cobrança de escanteio, Gustavo Henrique cabeceou, a bola explodiu em Pedro, que ainda conseguiu ajeitar para o jovem Pepê emendar de primeira para o gol. Resultado final: Flamengo 2 x 0 Palmeiras.

Jogos do Flamengo

Athletico-PR (casa)

Grêmio (fora) – partida atrasada

Sport (fora)

Vasco (casa)

Bragantino (fora)

Corinthians (casa)

Internacional (casa)

São Paulo (fora)

Flamengo depende de si para ser campeão

Com os três pontos diante do Palmeiras, o Flamengo depende apenas de si para ser campeão do Brasileirão. Isso porque, além do jogo a menos que Inter e São Paulo, o Rubro-negro terá o confronto direto contra ambas as equipes, nas duas últimas rodadas.

Atualmente a dois pontos do Tricolor, e a quatro do Colorado, caso vença seu jogo atrasado, o Fla ultrapassa o time de Diniz, e ficaria a um ponto do líder. Como as equipes se enfrentam na 37ª rodada, o Rubro-negro pode tirar a diferença no confronto. Assim como, pode também tirar a diferença para os são-paulinos na última rodada.

Palmeiras sonha com tríplice coroa

Vivo em três competições, o Palmeiras não abre mão da disputa do Campeonato Brasileiro. O treinador Abel Ferreira sabe da importância de vencer o campeonato, e então mesmo finalista da Libertadores e Copa do Brasil, sonha com o título do torneio de pontos corridos.

Com a derrota, o Verdão estacionou na quinta posição, e atualmente está a oito pontos do Internacional. Embora não enfrente mais o Colorado no Brasileirão, a equipe terá os confrontos diretos contra São Paulo e Atlético-MG. Além disso, o Palmeiras, assim como o Flamengo e também Galo, tem um jogo a menos em relação ao líder e vice.

Jogos do Palmeiras

Ceará (fora)

Vasco (casa) – jogo atrasado

Botafogo (casa)

São Paulo (fora)

Coritiba (fora)

Fortaleza (casa)

Atlético-GO (casa)

Atlético-MG (fora)

Próximos jogos

O Flamengo volta a campo neste domingo (24), para enfrentar o Athletico-PR, na Arena da Baixada. Já o Palmeiras, vai até Fortaleza para jogar contra o Ceará, mas também no dia 24, às 16h.