Vasco x Coritiba: onde assistir e escalações do jogo da Série A (16/1)

Vasco x Coritiba se enfrentam neste sábado (16), às 21h, pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida que ocorre no Estádio São Januário, coloca frente a frente duas equipes que brigam pela parte de baixo da tabela.

Onde assistir o confronto entre Vasco x Coritiba?

O confronto entre Vasco x Coritiba não terá transmissão da TV aberta. Entretanto, o Premiere exibe o jogo no pay-per-view, para o Brasil todo.

+ Clubes de futebol aderem à campanha e se solidarizam com Manaus

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como as equipes chegam para o jogo?

Com 32 pontos, o Cruz-maltino escapou da zona do rebaixamento logo depois da chegada de Vanderlei Luxemburgo, e está em 15º. A três pontos do Z-4, a equipe pode chegar então a seis, caso vença o confronto.

Para o confronto, o time de São Januário contará com o meia argentino Benítez, que deve iniciar no banco. No entanto, o zagueiro Ricardo Graça, que se recupera de apendicite, estará de fora do duelo. Assim como o zagueiro Jadson, que rescindiu seu contrato com o clube.

Já os paranaenses, estão na lanterna da competição. Com 22 pontos, a equipe vem de empate no clássico contra o Athletico PR, em 0 a 0, mas estão a 10 pontos do Fortaleza, primeira equipe fora do Z-4.

Do lado do Coxa, o atacante Neilton deve ser a novidade na escalação. No entanto, o time deve ter alguns desfalques para o confronto.

Robson está suspenso após o terceiro cartão amarelo. Já, o zagueiro Rhodolfo, o lateral-direito Mailton, os volantes Matheus Galdezani e Matheus Sales, o meia-atacante Rafinha e o atacante Cerruti então estão no departamento médico.

Prováveis escalações

Vasco: Fernando Miguel, Léo Matos, Werley, Leandro Castan, Henrique; Bruno Gomes, Léo Gil, Juninho, Pikachu, Talles e Cano.

Coritiba: Wilson, Jonathan, Nathan Ribeiro, Sabino e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva e Sarrafiore; Pablo Thomaz, Neilton e Ricardo Oliveira.

Confira os jogos da 30ª rodada da Série A

Fluminense x Sport – 19h

Domingo

Santos x Botafogo – 16h

Athletico PR x São Paulo – 16h

Atlético MG x Atlético GO – 18h15

Internacional x Fortaleza – 20h30

Segunda

Goiás x Flamengo – 20h

28/1