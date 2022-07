Calendário da Fórmula 1 2022: quantas provas faltam na temporada

Muita disputa dentro das pistas, ultrapassagens e rivalidade entre os pilotos. O calendário da Fórmula 1 2022 traz vinte e duas provas na temporada, com favoritismo de Max Verstappen e Charles Leclerc na busca pelo título. O torcedor acompanha de perto a competição, mas quantas provas faltam para o fim da temporada 2022?

Calendário da Fórmula 1 2022: quantas provas faltam para o fim da temporada?

Já foram onze provas na Fórmula 1, então agora faltam 11 corridas para o fim da temporada no calendário da Fórmula 1 2022.

Em toda a temporada são 22 provas na F1, com novas emoções em cada circuito nos finais de semana. Este ano, os pilotos da Red Bull e Ferrari, Max Verstappen e Charles Leclerc, são os favoritos ao título, ocupando a parte de cima da classificação.

Estão de volta ao calendário de 2022 na Fórmula 1 as provas do Canadá, Singapura e a estreia de Miami. Já o Grande Prêmio da Rússia foi retirado da competição após a invasão das tropas russas em fevereiro.

Confira o calendário da Fórmula 1 2022 completo a seguir.

GP de Bahrein – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da Arábia Saudita – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Austrália – Charles Leclerc (Ferrari)

GP de Emilia Romagna – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Miami – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Espanha – Max Verstappen (Red Bull)

GP de Monaco – Sergio Perez (Red Bull)

GP de Azerbaijão – Max Verstappen (Red Bull)

GP do Canadá – Max Verstappen (Red Bull)

GP da Grã-Bretanha – Carlos Sainz (Ferrari)

GP da Áustria – Charles Leclerc (Ferrari)

GP da França – 22 a 24 de julho no Circuito Paul Ricard

GP da Hungria – 29 a 31 de julho no Hungaroring

GP da Bélgica – 26 a 28 de agosto no Circuito de Spa-Francorchamps

GP da Holanda – 02 a 04 de setembro no Circuito de Park Zandvoort

GP da Itália – 09 a 11 de setembro no Circuito de Monza

GP de Singapura – 30 de setembro a 02 de outubro no Circuito Urbano de Marina Bay

GP do Japão – 07 a 09 de outubro no Circuito de Suzuka

GP dos Estados Unidos – 21 a 23 de outubro no Circuito das Américas

GP do México – 28 a 30 de outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez

GP do Brasil – 11 a 13 de novembro no Autódromo José Carlos Pace

GP de Abu Dhabi – 18 a 20 de novembro no Circuito de Yas Marina

Como funciona a pontuação da Fórmula 1 em 2022?

Os dez primeiros pilotos na classificação final do Grande Prêmio de domingo somam pontuações diferentes. Este ano, a FIA decidiu alterações as regras e, conforme a prova for completada entre as voltas dos pilotos, os números aumentam.

A prova pode ser 25% completa, ou 50% e, por fim, ser completa. Neste caso, a pontuação para o primeiro colocado é de 25 pontos. Depois, o segundo colocado fatura 18. Além disso, o piloto que fizer a volta mais rápida fatura 1 ponto, assim para o construtor (equipe) em que ele dirige, mas somente se ele estiver entre os dez melhores colocados.

Acompanhe a seguir a pontuação da Fórmula 1 em 2022.

1ª posição – 25 pontos

2ª posição – 18 pontos

3ª posição – 15 pontos

4ª posição – 12 pontos

5ª posição – 10 pontos

6ª posição – 8 pontos

7ª posição – 6 pontos

8ª posição – 4 pontos

9ª posição – 2 pontos

10ª posição – 1 ponto

Classificação dos pilotos Fórmula 1 em 2022

Vinte pilotos disputam a temporada na Fórmula 1. Em cada prova eles somam pontos e disputam a classificação na busca incansável pelo título.

Nico Hulkenberg, da Aston Martin, aparece na classificação porque substituiu Sebastian Vettel logo na primeira prova da competição.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 208 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 170 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 151 pontos

4 Carlos Sainz (Ferrari) – 133 pontos

5 George Russell (Mercedes) – 128 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 109 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 64 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 52 pontos

9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 29 pontos

11 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 17 pontos

13 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 16 pontos

14 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 15 pontos

15 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

17 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 5 pontos

18 Alexander Albon (Williams) – 3 pontos

19 Lance Stroll (Aston Martin) – 3 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

21 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

