Pit Stop mais rápido da F1: qual é a parada mais veloz da história?

É provável que o torcedor já reparou no momento em que o piloto retorna ao box da sua equipe para mexer no carro. Porém, qual é o Pit Stop mais rápido da F1 na história? A dúvida é recorrente entre os apaixonados por automobilismo já que quanto mais veloz o piloto for, melhor para ele na corrida.

Acompanhe o texto a seguir e saiba quando foi que o pit stop entrou para a história.

O recorde de pit stop mais rápido da F1 pertence à Max Verstappen e a equipe Red Bull sob o tempo de 1,82 segundos. No Autódromo de Interlagos, em São Paulo, o Grande Prêmio do Brasil foi realizado em 17 de novembro de 2019 com todos os vinte pilotos competindo na Fórmula 1. Dirigindo pela Red Bull, Max Verstappen veio preparado para buscar a terceira vitória na temporada.

Mesmo sem chances de título, o jovem piloto entrou com força total na disputa. O holandês não era o favorito, mas surpreendeu. Porém, ele não só venceu o Grande Prêmio do Brasil como a sua visita aos boxes rendeu o novo recorde mundial de pit stop mais rápido da F1, o de 1,82.

A parada para trocar os pneus aconteceu na volta 21, sendo a primeira na corrida de domingo. Em 2019, a Red Bull chegou a quebrar o recorde no Grande Prêmio da Alemanha, também com a vitória de Verstappen, pelo tempo de 1,88s no pit stop.

A Red Bull marcou em 2019 por cinco vezes as paradas mais rápidas da temporada.

Acompanhe o momento exato do pit stop de Max Verstappen, considerado o mais rápido do mundo.

It's exactly a year since we all thought the electronic timer must be wrong ⏱😯

1.82 seconds = NEW WORLD RECORD and the DHL Fastest Pit Stop Award 🏆

