Cartolouco no Resente? Time anuncia jornalista no Cariocão 2021

O jornalista esportivo Lucas Strabko, ou como é popularmente conhecido “Cartolouco” é o novo reforço do Resende, equipe da primeira divisão do Campeonato Carioca. Isso mesmo, você não leu errado, o youtuber jogará o Cariocão 2021. Aos 26 anos, o ex-A Fazenda, já possui uma vida cheia de “rolês aleatórios”. Além de sua participação no reality, o paulistano foi sucesso da Rede Globo, mas foi demitido da emissora após várias polêmicas. Agora, o influenciador terá o desafio de ser atleta. Confira aqui um pouco da história louca, de Cartolouco.

Quem é Cartolouco ?

Nascido em São Paulo no dia 6 de outubro de 1994, Lucas Strabko ou o popular Cartolouco é jornalista formado na Faculdade Cásper Libero. Apaixonado por futebol desde a infância quando ia com seu pai aos estádios, o youtuber conquistou seu primeiro emprego em 2015 como repórter no Diário Lance. Além do jornal, também escrevia reportagens para o portal Lancenet.

No entanto em 2016, o ainda Lucas Strabko passou no processo seletivo da Rede Globo, e virou estagiário do Globo Esporte. Por conta de sua irreverência e reportagens bem humoradas, o jornalista logo começou a ganhar notoriedade na emissora e tornou-se o apresentador mais jovem do SporTV.

Nos canais Globo, Lucas começou a gravar vídeos sobre o game Cartola FC e por conta do nome do jogo, criou um personagem apelidado de Cartolouco. Com sua loucura e carisma, Strabko logo tornou-se um sucesso de audiência, ainda mais com a criação de um programa para falar sobre o game. O sucesso foi tanto que ainda em 2016, o jornalista ganhou o prêmio de Revelação da Mídia Esportiva, em seu ápice dentro da empresa midiática.

Por que Cartolouco saiu da Globo?

Embora fosse uma das principais atrações esportivas da emissora, Cartolouco perdeu o prestígio ao longo dos anos e acabou demitido em abril de 2020. De acordo com o jornalista, a razão de sua demissão ocorreu por conta de uma brincadeira na privada com papel higiênico, que resultou em um desafio entre os jogadores e viralizou na internet.

No entanto, o mesmo acumulava várias advertências dentro da emissora por conta de comportamentos inadequados. Inclusive, a Globo afastou Cartolouco em 2018, logo depois do apresentador diminuir a equipe do Fortaleza em rede nacional. Outra advertência ocorreu em fevereiro de 2020, quando realizou guerra de álcool em gel, ao fundo da entrada ao vivo de Fabíola Andrade no SporTV.

O fato só agravou mais a situação de Strabko dentro da empresa, que resolveu transferi-lo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Entretanto, após o vídeo do papel higiênico a Globo demitiu o jornalista.

Participação na A Fazenda

Logo após sair da Rede Globo e já com fama, Cartolouco participou do reality show da Record, A Fazenda. Dentro do programa, o jornalista gerou várias polêmicas, mesmo em apenas quatro semanas no reality. Além de vários segredos revelados, Strabko foi tachado de porco, por gostar pouco de tomar banho, teve um leve romance com Luiza Ambiel, mas também fez a galera dar várias risadas.

Em sua eliminação, Cartolouco concorreu com seu amigo Biel e Jojo Toddynho, no entanto acabou se despedindo do programa com 24.90% dos votos.

Cartolouco vai jogar pelo Resende ?

Dentre os vários “rolês aletórios” de Cartolouco, em 2021 tem mais um. O jornalista é o novo reforço do Resende, equipe da primeira divisão do Cariocão, e pode fazer sua estreia nesta sexta (19), diante do Flamengo. Isso porque seu nome já está registrado na CBF e na Ferj, o que permite o agora atleta, entrar em campo.

A princípio, a ideia entre clube e youtuber era que o influenciador mostrasse os bastidores da equipe. Por meio de suas redes, conseguiria atrair maior visibilidade ao cotidiano do Alvinegro. No entanto, Cartolouco convenceu a direção que pode jogar profissionalmente, e por isso passa a integrar o elenco profissional do clube.

