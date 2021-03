FPF e clubes suspendem a 5ª rodada do Campeonato Paulista

Após diversas tentativas de continuar o Campeonato Paulista 2021, a Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu por suspender a 5ª rodada da competição, prevista para o final de semana. Em reunião virtual nesta quinta-feira (18), com os 16 clubes da Série A do Estadual e os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores, a entidade confirmou que o Paulistão está suspenso e marcou uma nova reunião para segunda-feira, às 10h.

Logo depois do Governador de São Paulo, João Doria (PSDB), proibir a realização de jogos no Estado, a FPF procurou outras regiões para dar sequência na competição. Rio de Janeiro e Minas Gerais surgiram como candidatos a sediarem o torneio entre 15 e 30 de março, datas em que as partidas estão proibidas. No entanto, o governador Fluminense, que havia dado sinal positivo, voltou atrás e desistiu de receber os jogos. E na sequência, os mineiros também não aceitaram sediar o estadual paulista.

Inclusive, o jogo atrasado da terceira rodada do Paulistão 2021, marcado para quarta-feira (17), estava confirmado para ocorrer na Arena Independência, em Belo Horizonte. No entanto, dias antes, o Governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) negou a realização de jogos de outros estados em MG.

5ª Rodada do Campeonato Paulista está suspensa

Em reunião nesta quinta-feira, a FPF se juntou, de forma virtual, com os 16 clubes da Série A do Paulistão, para decidirem os rumos do Estadual. Em votação, definiu-se então não ir à Justiça em busca de uma medida liminar para manter o torneio. Com isso, a quinta rodada do Campeonato Paulista está suspensa e segue então as ordens do Governador João Dória.

Dentre os “grandes” do Estado, o São Paulo FC foi o único a votar favorável de levar o caso aos Tribunais. A decisão estava em 8 a 8, no entanto a Ferroviária mudou o seu voto e o resultado final ficou em 9 a 7, para não irem à justiça.

Dentre os que votaram para a suspensão dos jogos, estão : Palmeiras, Corinthians, Santos, Santo André, Botafogo, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e São Caetano.

: Palmeiras, Corinthians, Santos, Santo André, Botafogo, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e São Caetano. Já para enfrentarem a medida do governador estão: São Paulo, Inter de Limeira, São Bento, Mirassol, Novorizontino, Guarani e Ituano

Por que Campeonato Paulista 2021 está suspenso?

A suspensão de jogos foi uma das medidas tomadas pelo Governador de São Paulo, João Dória (PSDB), para a então contenção da pandemia do novo coronavírus. Por isso, o Campeonato Paulistão 2021, assim como as demais competições, estão proibidas no estado de 15 a 30 de março.

Como está a tabela do Campeonato Paulista 2021?

O Campeonato Paulista 2021 é então dividido em quatro grupos, com quatro clubes cada. Destes, os dois primeiros avançam ao mata-mata e se enfrentam. No entanto, os dois clubes com as menores pontuações, independente da chave, caem para a segunda divisão. Ademais, confira a classificação de cada grupo.

Grupo A

1º – Corinthians (8)

2º – Santo André (5)

3º – Inter de Limeira (3)

4º – Botafogo (1)

Grupo B:

1º – São Paulo (7)

2º – Ferroviária (7)

3º – Ponte Preta (4)

4º – São Bento (1)

Grupo C

1º – RB Bragantino (8)

2º – Palmeiras (7)

3º – Ituano (7)

4º – Novorizontino (5)

Grupo D:

1º – Mirassol (8)

2º – Guarani (5)

3º – Santos (5)

4º – São Caetano (1)

Confira a nota oficial da FPF

A Federação Paulista de Futebol, os 16 clubes do Paulistão Sicredi – Série A1, os Sindicatos dos Atletas, dos Árbitros e dos Treinadores se reuniram virtualmente nesta quinta-feira. Deste encontro, a FPF, os clubes e os Sindicatos decidiram que:

Após diversas tratativas com governos estaduais, municipais, CBF e federações, a rodada 5 do Paulistão Sicredi está suspensa e não acontecerá neste final de semana. As novas datas serão divulgadas oportunamente;

O Dr. Rui Fragoso, do escritório Fragoso Advocacia, apresentou para avaliação de todos os clubes o conceito de judicialização do caso. Embora tenha argumentos jurídicos e científicos que sustentem a segurança do Protocolo de Saúde do futebol, FPF e clubes decidiram por não ingressar neste momento com Mandado de Segurança;

Para as demais rodadas deste período da Fase Emergencial, a FPF permanece em contato com autoridades estaduais, municipais, federações e CBF para tentar viabilizar a realização dos jogos da próxima semana;

Uma nova reunião entre os clubes e a FPF ficou agendada para a próxima segunda-feira, às 10h.

