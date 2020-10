Atacante foi anunciado na noite desta segunda-feira (05) no perfil oficial do clube. Uruguaio estava no Paris Saint-Germain desde a temporada 2013/14

Cavani no Manchester United: o que esperar do reforço dentro de campo

Depois de glórias pelo Paris Saint-Germain, com 22 títulos conquistados e 200 gols marcados, Edinson Cavani está de casa nova: o Manchester United, da Inglaterra. O jogador estava sem clube após não renovar com o time francês.

O atacante uruguaio, que chegou a ser cogitado no Grêmio, assinou contrato de um ano, com opção de prorrogação. Este é o quinto time na carreira do uruguaio.

Quem é Cavani

O uruguaio de 33 anos começou nas categorias de base do Danúbio, equipe de seu país natal. Lá, jogou 30 partidas, marcando 12 gols.

Em 2007, chegou à Itália para ingressar no Palermo. Este foi o primeiro clube de destaque em sua carreira. Marcou 37 gols em 117 jogos.

Nesse meio tempo, foi convocado pela primeira vez pela Seleção do Uruguai. Inegavelmente, o desempenho de Cavani vestindo a camisa azul celeste fez com que o atacante ganhasse os holofotes com seu futebol, principalmente na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Participou também da Copa do Mundo de 2014 e 2018, amistosos, Copa das Confederações, fases qualificatórias e Copa América, levantando a taça em 2011. Ao todo, participou de 116 partidas e anotou 50 gols.

Entretanto, em 2010, o atacante foi para o Napoli. No clube italiano, reforçou a fama de “matador”, tendo feito 104 gols em 138 jogos, além de faturar a Taça da Itália.

No dia 16 de julho de 2013, Cavani assinou para vestir as cores do francês Paris Saint-Germain. Eventualmente, a passagem do atleta foi vitoriosa, com 22 taças. Tem 301 partidas com 200 gols, sendo o maior artilheiro de todos os tempos.

Saída do PSG e especulações

Ao final da temporada 2019/20, especificamente em junho deste ano, o rompimento de contrato entre ambas as partes se deu por completo. Assim, iniciaram-se as especulações.

Cavani também foi esperado no futebol brasileiro, pois recebeu sondagens de Grêmio e Atlético-MG, deixando torcedores ansiosos. Contudo, nada se concretizou.

Rumores sobre contrato com Benfica, Real Madrid e Atlético de Madrid também apareceram.

O que esperar de Cavani no Manchester United?

Não há duvidas de que o jogador será extremamente útil para o treinador Ole Gunnar Solskjær, principalmente por ser uma peça versátil, um goleador com que sabe finalizar de qualquer maneira para encher as redes.

Devido a situação atual do United, ocupando a 16ª posição do Campeonato Inglês, com apenas uma vitória, a contratação certamente será de suma importância ao elenco.

Ademais, em entrevista ao portal oficial do time, o atacante uruguaio afirmou estar ansioso e determinado a fazer história.

“O Manchester United é um dos maiores clubes do mundo, por isso é uma verdadeira honra estar aqui. Eu trabalhei muito durante o tempo livre e estou ansioso para competir e representar este clube incrível”.