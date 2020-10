Champions League: veja todos os resultados da 1ª rodada

A primeira rodada da fase de grupos da UEFA Champions League encerrou-se na tarde desta quarta-feira (21).

Assim, a rodada foi marcada por muitas surpresas, desde placares inesperados até resultados elásticos.

Ao todo, são seis rodadas, com os dois primeiros colocados enfim se classificando para as oitavas.

Confira os resultados da Champions League

Em disputa no Grupo A, o atual campeão, o Bayern de Munique, estreou com goleada contra o Atlético de Madrid por 4 a 0. Enquanto isso, RB Salzburg e Lokomotiv Moscou ficaram no 2 a 2.

Dessa maneira, o alemão dispara com três pontos na liderança, enquanto os russos e austríacos estão com apenas um. Espanhóis seguem zerados em último.

Já no Grupo B, surpresas.

O grande Real Madrid perdeu para o Shakhtar Donetsk por 3 a 2 em casa. Assim, o time ucraniano é líder. Do outro lado, Inter e Borussia empataram, com 2 a 2, assinalando apenas um ponto.

O Manchester City assumiu a liderança do Grupo C ao vencer o Porto por 3 a 1. Mas, o Olympiacos vem logo atrás com a mesma pontuação por vencer por 1 a 0 o Olympique de Marselha.

No Grupo D, a italiana Atalanta venceu o Midtjylland por 4 a 0 e assume a ponta. Entretanto, o Liverpool está em segundo depois de vencer o Ajax.

Grupo E, apenas empates. Chelsea ficou sem gols contra o Sevilla e Krasnodar e Rennes no 1 a 1.

No Grupo F, a Lazio superou o Borussia Dortmund por 3 a 1 e é a líder. Club Brugge, time belga, também garantiu os três pontos ao superar o Zenit por 2 a 1.

O Barcelona começou a competição goleando o Ferencváros por 5 a 1 no Grupo G. Embora, a Juventus também acumulou pontos, já que superou o Dínamo de Kiev por 2 a 0.

No Grupo H, RB Leipzig e Manchester United venceram. A equipe inglesa marcou 2 a 1 contra o PSG, e os alemães por 2 a 0 contra o Istanbul Basaksehir.

Quando acontece a segunda rodada da Champions League?

A competição retorna na semana que vem, na terça (27) e quarta-feira (28), conforme mudanças nos horários.

Assim, as partidas acontecem às 14h55 e 17h (horário de Brasília).

Na terça-feira:

Lokomotiv Moscou x Bayern de Munique – 14h55

Atlético de Madrid x RB Salzburg – 17h

Shakhtar Donetsk x Internazionale – 14h55

Borussia Mönchengladbach x Real Madrid – 17h

Porto x Olympiacos – 17h

Olympique de Marselha x Manchester City – 17h

Atalanta x Ajax – 17h

Liverpool x Midtjylland – 17h

Na quarta-feira:

Krasnodar x Chelsea – 14h55

Sevilla x Rennes – 17h

Club Brugge x Lazio – 17h

Borussia Dortmund x Zenit – 17h

Ferencváros x Dínamo de Kiev – 17h

Juventus x Barcelona – 17h

Instanbul Basaksehir x PSG – 14h55

Manchester United x RB Leipzig – 17h