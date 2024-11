Chances de rebaixamento serie A: quem vai cair do Brasileirão em 2024

Com a aproximação da última rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2024, a luta para não cair se intensifica, envolvendo diversas equipes que buscam garantir sua permanência na elite do futebol nacional. A seguir, analisamos a situação dos clubes com chances de rebaixamento, considerando suas probabilidades e os desafios que enfrentam na rodada final.

Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Cuiabá – 99,997% de chances de rebaixamento

O Cuiabá encontra-se em uma situação extremamente delicada, com quase 100% de probabilidade de rebaixamento. A equipe não conseguiu apresentar um desempenho consistente ao longo da temporada, acumulando resultados negativos que a colocaram na lanterna da competição. Para evitar a queda, o Cuiabá precisaria de uma combinação improvável de resultados favoráveis, além de uma vitória expressiva na última rodada.

Red Bull Bragantino – 61,8% chances de rebaixamento

O Red Bull Bragantino também está em uma posição preocupante, com mais de 60% de chance de descenso. Apesar de ter iniciado o campeonato com expectativas de uma campanha sólida, a equipe sofreu oscilações significativas, especialmente no segundo turno, que comprometeram sua posição na tabela. Na rodada final, o Bragantino precisa vencer seu confronto e torcer por tropeços de adversários diretos na luta contra o rebaixamento.

Criciúma – 57,6%

O Criciúma, com 57,6% de probabilidade de rebaixamento, vive um momento de tensão. A equipe teve dificuldades em manter uma regularidade ao longo da temporada, o que a deixou próxima da zona de descenso. Para se manter na Série A, o Criciúma precisa conquistar uma vitória na última rodada e contar com resultados desfavoráveis de concorrentes diretos.

Juventude – 44% de chance de rebaixamento

Com 44% de chance de rebaixamento, o Juventude ainda depende de si para evitar a queda. A equipe apresentou momentos de recuperação durante o campeonato, mas a falta de consistência a colocou em risco. Uma vitória na rodada final pode ser suficiente para garantir a permanência, desde que outros resultados não sejam desfavoráveis.

Fluminense – 23,9%

O Fluminense, tradicional clube carioca, enfrenta uma situação inesperada, com 23,9% de probabilidade de rebaixamento. A equipe teve uma temporada abaixo das expectativas, com desempenho irregular e resultados que a colocaram na parte inferior da tabela. Uma vitória na última rodada é crucial para afastar o risco de descenso, além de depender de combinações de resultados de outros jogos.

Athletico-PR – 7%

O Athletico-PR possui 7% de chance de rebaixamento, uma probabilidade relativamente baixa, mas que ainda exige atenção. A equipe precisa de um resultado positivo na rodada final para eliminar qualquer risco de queda e assegurar sua permanência na Série A.

Grêmio – 4,7% de chances de rebaixamento

O Grêmio, com 4,7% de probabilidade de rebaixamento, está próximo de garantir sua permanência na elite. No entanto, um tropeço na última rodada, combinado com vitórias de adversários diretos, pode complicar sua situação. Uma vitória na rodada final é fundamental para afastar qualquer risco.

Classificação do Brasileirão na penúltima rodada

1 – Botafogo – 73 pontos

2- Palmeiras – 70 pontos

3 – Inter – 65 pontos

4 – Fortaleza – 65 pontos

5 – Flamengo – 63 pontos

6 – São Paulo – 59 pontos

7 – Cruzeiro – 47 pontos

8 – Bahia – 47 pontos

9 – Corinthians – 47 pontos

10 – Galo – 45 pontos

11- Vasco – 43

12 – Vitória – 42

13 – Athletico-PR – 41

14 – Grêmio – 40

15 – Juventude – 40

16 – Fluminense – 39

17 – Criciúma – 38

18 – Bragantino – 37

19 – Cuiabá – 30

20 – Atlético – GO – 36

Nota: A classificação acima é baseada nos dados disponíveis até 26 de novembro de 2024.