Faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2024?

Ainda é começo de competição, mas quem é fanático por futebol já está de olho nas datas do campeonato que além de título, define rebaixados da elite e a vaga para a Libertadores. Então, veja quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2024 e como está a classificação atualizada.

Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão de 2024?

O Brasileirão 2024 está previsto para chegar ao fim no dia 8 de dezembro, domingo, com todas as vinte equipes em campo. Como manda a tradição, todos os jogos na última rodada da competição ocorrerão no mesmo horário.

Jogam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro os seguintes times: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Bragantino, Santos, São Paulo e Vasco da Gama.

JOGOS DA ÚLTIMA RODADA DO BRASILEIRÃO 2024 - 8 DE DEZEMBRO

Grêmio x Corinthians

Atlético-MG x Athletico-PR

Bahia x Atlético-GO

Flamengo x Vitória

Botafogo x São Paulo

Palmeiras x Fluminense

Bragantino x Criciúma

Fortaleza x Internacional

Cuiabá x Vasco

Juventude x Cruzeiro

Classificação da séria A atualizada - 8ª rodada

Confira a classificação do Brasileirão atualizada até a 8ª rodada, lembrando que os quatro últimos times da lista correm risco de rebaixamento.

1 Flamengo - 14 pts

2 Bahia - 14 pts

3 Botafogo - 13 pts

4 São Paulo - 13 pts

5 Athletico-PR - 13 pts

6 Bragantino - 12 pts

7 Palmeiras - 11 pts

8 Internacional - 10 pts

9 Cruzeiro - 10 pts

10 Atlético-MG - 10 pts

11 Fortaleza - 10 pts

12 Juventude - 9 pts

13 Grêmio - 6 pts

14 Vasco da Gama - 6 pts

15 Fluminense - 6 pts

16 Criciúma - 5 pts

17 Corinthians - 5 pts

18 Atlético Goianiense - 4 pts

19 Cuiabá - 4 pts

20 Vitória - 2 pts

>> Quem ganhou o Brasileiro 2023: Palmeiras é campeão pela 12ª vez