Charles do Bronx e Max Holloway vão se enfrentar no UFC 326

O UFC 326 vai apresentar uma das lutas mais aguardadas pelos fãs de MMA: a revanche entre o brasileiro Charles do Bronxs Oliveira e o havaiano Max Holloway. O combate será realizado em Las Vegas (EUA), e colocará em disputa o cinturão “BMF”, o título simbólico de “lutador mais durão do mundo”.

Quando vai ser a próxima luta do Charles do Bronx?

De acordo com o UFC, a luta entre Charles do Bronx e Max Holloway está marcada para o dia 7 de março de 2026. A revanche marca o reencontro dos dois atletas mais de dez anos após o primeiro embate, ocorrido em 2015, quando Holloway venceu por nocaute técnico após Charles sofrer uma lesão ainda no primeiro round.

Desde então, ambos construíram carreiras de destaque no Octógono. Holloway conquistou o cinturão BMF ao nocautear Justin Gaethje e fez sua primeira defesa bem-sucedida contra Dustin Poirier.

Com exclusividade, o streaming da liga UFC Fight Pass transmite o evento ao vivo para quem é assinante. O Fight Pass está disponível mediante assinatura, com acesso à entrevistas exclusivas, replay de lutas e transmissões ao vivo de todos os eventos em artes marciais da liga. Dá para assistir no site (www.ufcfightpass.com.br) ou no aplicativo para celular, Android e iOS, ou tablet e smartv.

Recordes de Charles do Bronx no UFC

Aos 35 anos, Charles do Bronx já escreveu o seu nome na história da organização de artes marciais. O paulista acumula recordes de vitórias por vias rápidas, finalização e bônus pós-luta. Além disso, Charles está entre os atletas com mais vitórias no UFC, ocupando atualmente a segunda posição geral com 24 triunfos, empatado com Neil Magny e atrás apenas de Jim Miller, que soma 27 vitórias.

Sim, é isso mesmo o que você leu. Do Bronx ultrapassou lendas como Anderson Silva e Demian Maia no número de vitórias e segue firme no topo. Além disso, Charles é o maior finalizador da história do UFC, com 16 finalizações, e também o atleta com mais vitórias por via rápida, acumulando 20 “finishes” no total. Ele ainda lidera os bônus pós-luta na organização, com o maior número de premiações entre todos os lutadores do UFC.

No histórico de atletas com mais triunfos no UFC, Jim Miller segue como líder, enquanto o brasileiro ocupa o segundo lugar e continua podendo ampliar sua marca caso mantenha o ritmo atual. Charles possui mais de 30 lutas pela organização, consolidando-se como um dos nomes mais importantes do esporte mundial.