Classificação da Fórmula 1: como ficou a tabela após o GP do México

Max Verstappen, da Red Bull, venceu a etapa do México no último fim de semana, abriu vantagem na classificação da Fórmula 1 e assumiu o favoritismo na temporada 2021. Enquanto isso, Lewis Hamilton vem logo atrás com a Mercedes assumindo a tabela das equipes. Confira então a classificação geral dos pilotos na Fórmula 1 em 2021 atualizada.

Tabela de classificação dos pilotos da Fórmula 1 em 2021 atualizada

Após 18 corridas da temporada, Verstappen, da Red Bull, lidera a classificação dos pilotos da Fórmula 1 com 312.5 pontos, abrindo 19 de vantagem sob Hamilton, que continua na segunda posição.

Com a reta final se aproximando, é provável que o título será decidido na última rodada.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 312.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 293.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 185 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 165 pontos

5 Lando Norris (McLaren) – 150 pontos

6 Charles Leclerc (Ferarri) – 138 pontos

7 Carlos Sainz (Ferarri) – 130.5 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 105 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 86 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 60 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 46 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 42 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 26 pontos

14 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 20 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) – 10 pontos

17 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) – 1 ponto

19 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

20 Robert Kubica (Alfa Romeo) – 0 ponto

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0 ponto

Classificação de equipes na F1

Enquanto o piloto da Red Bull lidera a classificação dos pilotos, a Mercedes segue em primeiro lugar na tabela das equipes para o Campeonato dos Construtores para herdar o título na temporada 2021. Confira então a tabela atualizada dos times.

1 Mercedes – 478.5

2 Red Bull – 477.5

3 Ferrari – 268.5

4 McLaren– 255

5 Alpine – 106

6 Alpha Tauri – 106

7 Aston Martin – 68

8 Williams – 23

9 Alfa Romeo – 11

10 Haas – 0

Quando é a próxima corrida da Fórmula 1 em 2021?

A próxima corrida da Fórmula 1 está marcada para o fim de semana de 12 até 14 de novembro com o Grande Prêmio de São Paulo pelo Autódromo de Interlagos com a décima nona etapa da temporada 2021.

Com isso, a faltam apenas quatro corridas para terminar a competição este ano.

