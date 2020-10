Atlético-MG continua na liderança do campeonato. Enquanto isso, Flamengo vence o Vasco em clássico e embola ainda mais a parte de cima. Corinthians chega na zona de rebaixamento

Classificação do Brasileirão: veja como ficou a tabela após a 15ª rodada

A 15ª rodada do Brasileirão, que contou com dois clássicos, um paulista e outro carioca, encerrou-se na noite deste domingo (11), mexendo ainda mais com a classificação do campeonato.

Como resultado, mudanças na parte de cima da tabela. Ademais, a zona de rebaixamento tem um novo time.

Como fica a tabela do Brasileirão?

O Atlético-MG continua líder do campeonato, principalmente depois de garantir mais uma vitória. Desta vez, venceu o Goiás por 3 a 0 no Mineirão, com gols de Keno, Marrony e Nathan.

Contudo, mesmo que tenha 30 pontos, a vantagem ainda é pequena, de dois pontos para o segundo colocado.

O Flamengo retomou o bom desempenho e agora, inegavelmente, só cresce na classificação do Brasileirão, assinalando a terceira vitória seguida. Na tabela, ocupa o 3º lugar, com 27 pontos.

Nesta rodada, superou o Vasco, no clássico carioca, por 2 a 1, com gols de Léo Pereira e Bruno Henrique. Talles Magno descontou.

No clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo, quem levou a melhor foi o tricolor paulista por 2 a 0, com Reinaldo e Vitor Bueno.

Desse modo, o São Paulo sobe para a 4ª posição, com vinte e seis pontos.

O time do Santos venceu o Grêmio por 2 a 1. Marinho fez dois gols, entretanto, tendo dez gols marcados. Mas, Diego Souza diminuiu. O Peixe está em 6º, com vinte e quatro pontos.

Internacional venceu o Athletico-PR por 2 a 1, com Thiago Galhardo e Abel marcando. Kayser fez o de honra. Além disso, a equipe retoma a vice-liderança na classificação do Brasileirão, com vinte e oito pontos.

A situação do Corinthians ficou ainda mais complicada após ser superado por 2 a 1 pelo Ceará, já que o time paulista, com quinze pontos, chegou a zona de rebaixamento, na 17ª posição.

Ainda sem treinador definitivo, desde que Tiago Nunes foi retirado do comando do elenco, o medo do torcedor é ver o Timão rebaixado.

Confira a classificação atualizada do Brasileirão 2020

1 Atlético-MG – 30 pontos

2 Internacional – 28 pontos

3 Flamengo– 27 pontos

4 São Paulo – 26 pontos

5 Fluminense – 24 pontos

6 Santos – 24 pontos

7 Palmeiras – 22 pontos

8 Fortaleza – 21 pontos

9 Sport – 20 pontos

10 Vasco da Gama – 18 pontos

11 Ceará– 18 pontos

12 Atlético Goianiense – 18 pontos

13 Botafogo – 18 pontos

14 Grêmio – 17 pontos

15 Athletico-PR – 15 pontos

16 Bahia – 15 pontos

17 Corinthians– 15 pontos

18 Coritiba – 13 pontos

19 Bragantino – 12 pontos

20 Goiás – 9 pontos

Jogos da 16ª rodada do Brasileirão

A próxima rodada acontece no meio da semana, na quarta-feira (14) seguindo até sexta (16), porém, com dois jogos adiados.

São Paulo e Fortaleza se enfrentam pelas oitavas de final na Copa do Brasil. Portanto, as partidas desta rodada contra Ceará e Vasco, respectivamente, foram transferidas, ainda sem data.

Na quarta:

Palmeiras x Coritiba – 18h

Grêmio x Botafogo – 19h15

Santos x Atlético-GO – 20h30

Atlético-MG x Fluminense – 21h30

Sport x Internacional – 21h30

Athletico-PR x Corinthians – 21h30

Na quinta:

Flamengo x Bragantino – 20h

Na sexta:

Goiás x Bahia – 20h