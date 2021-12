Classificação final da Fórmula 1 em 2021 após o GP de Abu Dhabi

A classificação da Fórmula 1 terminou com Max Vestappen, da Red Bull, em primeiro lugar com 395.5 pontos, sendo o grande campeão da temporada 2021. Já a Mercedes foi a equipe campeã do Campeonato de Construtores. Confira então a classificação final dos pilotos em 2021 e equipes na Fórmula 1 com a tabela atualizada.

Classificação da Fórmula 1 em 2021

Max Verstappen terminou em primeiro lugar a Fórmula 1 em 2021, sendo o grande campeão. Já Hamilton ficou em segundo, com o vice-campeonato, e Bottas em terceiro.

Confira a classificação final após o GP do Abu Dhabi na temporada atualizada.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 395.5 pontos

2 Lewis Hamilton (Mercedes) – 387.5 pontos

3 Valterri Bottas (Mercedes) – 226 pontos

4 Sérgio Perez (Red Bull) – 190 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 164.5 pontos

6 Lando Norris (McLaren) – 160 pontos

7 Charles Leclerc (Ferarri) – 159 pontos

8 Daniel Ricciardo (McLaren) – 115 pontos

9 Pierre Gasly (Alpha Tauri) – 110 pontos

10 Fernando Alonso (Alpine) – 81 pontos

11 Esteban Ocon (Alpine) – 74 pontos

12 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 43 pontos

13 Lance Stroll (Aston Martin) – 34 pontos

14 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 32 pontos

15 George Russell (Williams) – 16 pontos

16 Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) – 10 pontos

17 Nicholas Latifi (Williams) – 7 pontos

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing) – 3 pontos

19 Mick Schumacher (Haas) – 0

20 Robert Kubica (Alfa Romeo Racing) – 0

21 Nikita Mazepin (Haas) – 0

Quem foi o campeão de construtores em 2021?

A Mercedes foi a campeã do Campeonato de Construtores em 2021, deixando a Red Bull atrás na classificação geral. A Ferrari, uma das maiores vencedores da história, terminou em terceiro lugar.

Confira então a tabela final e atualiza.

1 Mercedes – 613.5

2 Red Bull – 585.5

3 Ferrari – 323.5

4 McLaren– 275

5 Alpine – 155

6 Alpha Tauri – 142

7 Aston Martin – 77

8 Williams – 23

9 Alfa Romeo – 13

10 Haas – 0

