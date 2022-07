Classificação para a corrida Sprint da F1 no GP da Áustria 2022

E deu ele de novo! Max Verstappen, da Red Bull, fez a melhor volta no treino classificatório e vai ocupar a primeira posição na classificação para a corrida Sprint da F1! Nesta sexta-feira, 8 de julho, os pilotos disputaram o treino no Red Bull Ring, em Spielberg, pelo Grande Prêmio da Áustria, a décima primeira etapa da temporada! Confira a seguir a classificação completa para a sprint.

Lembrando que o piloto que terminar com o melhor tempo no Q3 nesta sexta é o pole position da Áustria. Porém, é o vencedor da corrida sprint que larga em primeiro no domingo.

Classificação para a corrida Sprint da F1 para amanhã na Áustria

Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a pole position no treino classificatório desta sexta-feira com o tempo de 1m04s984, tendo a volta mais rápida do fim de semana. O holandês vai largar em primeiro lugar na corrida sprint de amanhã pelo GP da Áustria.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari completam o pódio.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Carlos Sainz (Ferrari)

4º Sergio Perez (Red Bull)

5º George Russell (Mercedes)

6º Esteban Ocon (Alpine)

7º Kevin Magnussen (Haas)

8º Mick Schumacher (Haas)

9º Fernando Alonso (Alpine)

10º Lewis Hamilton (Mercedes)

11º Pierre Gasly (AlphaTauri)

12º Alexander Albon (Williams)

13º Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

14º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

15° Lando Norris (McLaren)

16º Daniel Ricciardo (McLaren)

17º Lance Stroll (Aston Martin)

18º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

19º Nicholas Latifi (Williams)

20º Sebastian Vettell (Aston Martin)

Como foi o treino que determinou a Classificação para a corrida Sprint da F1 na Áustria?

O treino que determina a classificação para a corrida sprint segue os moldes do treino classificatório utilizado em cada etapa da Fórmula 1. Os vinte pilotos entram na pista para correrem as três rodadas, Q1, Q2 e Q3 onde cinco competidores são eliminados em cada etapa.

Q1

Correndo no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na Áustria, o tempo ensolarado recebeu os torcedores que lotaram as arquibancadas. Os pilotos mostraram-se animados para buscarem a classificação para a corrida sprint da F1.

Leclerc foi um dos primeiros pilotos a entrarem na pista, com Sainz em seguida. Alonso, Magnussen e Schumacher vieram logo atrás.

Verstappen logo entrou na pista para buscar o tempo mais rápido e, pasmem, conseguiu. O heptacampeão Hamilton também entrou no circuito e conseguiu a melhor volta. Sainz também fez bom tempo.

Ao fim do Q1, Leclerc voltou para assumir a ponta da tabela com Sazin e Verstappen atrás. Foram eliminados Daniel Ricciardo, Stroll, Zhou, Latifi e Vettel.

Q2

Lewis Hamilton foi um dos primeiro a entrar na pista de Spielberg, conquistando o tempo mais rápido por 1m05s538, surpreendo os próprios torcedores da Mercedes.

Verstappen tentou alcançar o britânico, mas ficou apenas 0s093. Já Russell, companheiro da Mercedes de Hamilton, fez o terceiro melhor tempo. Nos minutos finais, Leclerc assumiu a ponta com 1m05s287 enquanto Verstappen tentou chegar até a ponta mas terminou atrás do monegasco. A surpresa ficou com Perez, da Red Bull, que conseguiu se salvar. Foram eliminados Gasly, Albon, Bottas, Tsunoda e Norris.

Q3

A decisão determinaria a classificação final. Verstappen foi o primeiro a entrar na pista, seguido de Perez.

Leclerc logo entrou na pista para abrir volta e conseguiu bater o holandês. Porém, a alegria da Ferrari durou pouco já que Verstappen logo retomou a ponta com 1m05s092.

Faltando apenas cinco minutos para o fim, Hamilton bateu na barreira de proteção e a bandeira vermelha foi acionada.

RED FLAG Hamilton into the barriers. He radios that he is ok#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/yyTtcaN9h0 — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Para a surpresa do público, Russell também bateu logo após o treino ser retomado. O britânico da Mercedes bateu no muro após rodar próximo da curva 10.

Com o treino retomado, todos os pilotos voltaram juntos para o circuito pela última volta da sexta-feira. Como já esperado, Sainz, Leclerc e Verstappen disputaram tempo a tempo na Áustria. Leclerc completou a volta no circuito e assumiu provisoriamente a liderança, até Verstappen aparecer para tomar a pole position do fim de semana sob o tempo de 1m04s984.

Como funciona a corrida Sprint na Fórmula 1?

A corrida sprint é uma corrida rápida e simples, com duração de 25 a 30 minutos. Ela serve para determinar o grid de largada de domingo. Em 2022, as etapas de Ímola, Áustria e São Paulo recebem a sprint race.

Ela foi idealizada em 2021, na temporada passada, pela FIA com o principal objetivo de oferecer mais emoção na definição da classificação para o Grande Prêmio da temporada.

O resultado do treino classificatório da sexta-feira determina a classificação para a corrida sprint. Isto é, se Charles Leclerc fizer a pole position na sexta, ele vai largar em primeiro lugar na sprint de sábado.

No sábado, as posições finais corrida Sprint determinam o grid de largada para o Grande Prêmio da Áustria no domingo.

A FIA atualizou a pontuação na Sprint Race, se estendendo até a oitava posição, onde o primeiro fatura 8 pontos, o segundo colocado 7, o terceiro 6 e assim sucessivamente até o oitavo lugar com 1 ponto.

Horário da corrida Sprint na F1 do GP da Áustria 2022

A corrida sprint no Grande Prêmio da Áustria será realizada no sábado, 9 de julho de 2022, no Circuito Red Bull Ring, em Spielberg.

Esta é a décima primeira prova da temporada na Fórmula 1, com todos os vinte pilotos disputando. A corrida sprint vai determinar o grid de largada para a corrida no domingo, prometendo grandes emoções.

Confira o horário e a programação do fim de semana no GP da Áustria.

Sábado (09/07): – Classificação para a corrida Sprint da F1

Treino livre 2 – 07h (BandSports)

Corrida Sprint – 11h30 (BAND, BandSports, Site da BAND e BandPlay)

Domingo (10/07): – Classificação para a corrida Sprint da F1

GP da Áustria – 10h (BAND, Site da BAND e BandPlay)

Leia também: Qual é a fortuna de Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1