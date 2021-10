Qual é a fortuna de Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1?

Lewis Hamilton não é somente um dos pilotos da Fórmula 1 mais bem sucedidos por ter sete títulos, mas também por sua conta bancária generosa, reconhecido como um dos esportistas mais ricos do mundo. O britânico faz por merecer o salário astronômico e campanhas publicitárias, investimentos e patrocínios que aumentam ainda mais a sua fortuna.

Quem é Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton, de 36 anos, é um piloto de Fórmula 1. Começou nas pistas cedo enquanto dirigia pela McLaren, estreando na elite do automobilismo em 2007. No ano seguinte, conquistou o seu primeiro título, dando o primeiro passo para deixar o seu nome na história do esporte.

Lewis transferiu-se para a Mercedes em 2013, onde conquistou os outros seis títulos nas pistas da equipe em 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e por fim o seu último título em 2020, edição que sofreu com paralisações e cancelamento de provas devido à pandemia do Covid-19 ao redor do mundo.

O britânico busca o seu oitavo título em 2021, mas encontrou um rival à sua altura, Max Verstappen, competindo pela Red Bull.

Qual é o salário de Hamilton?

O salário anual do piloto da Mercedes é de 62 milhões de dólares, ou seja, na cotação de outubro em 2021 equivale ao total de 350 milhões de reais. O valor inclui o salário base que recebe da Mercedes como piloto, em 55 milhões, e o bônus de 7 milhões por cada vitória.

Na temporada 2021, Hamilton travou uma épica batalha com o holandês Max Verstappen. Por isso, com poucas corridas vencidas, o valor projetado é menor do que o recebeido no ano passado, de 66 milhões de dólares, quando foi campeão do torneio.

Qual é a fortuna de Lewis Hamilton, piloto da Mercedes?

A fortuna de Lewis Hamilton gira em torno de 82 milhões de dólares, o que representa na cotação atual mais de 462 milhões em reais. Em maio de 2021 a revista norte-americana Forbes elegeu os esportistas mais bem pagos do mundo e Hamilton estava na 8ª posição. Em 2017, o britânico também apareceu no ranking, mas em 10º com valor de 46 milhões de dólares.

Na lista de marcas e patrocinadores estão Bose, Mercedes-Benz, Monster Energy, Police, Puma, Sony, Tommy Hilfiger e Vodafone-USD, alguns ligados ao automobislimo e outros no meio da moda, o qual é muito ligado.

Em cliques diários nas redes sociais, Hamilton mostra todo o seu estilo na hora de se vestir (foto abaixo). Entre as marcas favoritas do astro estão Prada, Off White e Balenciaga, outra maneira de gastar o seu faturamento escolhida pelo piloto.

Um outro lado de Hamilton que também é mostrado nas redes sociais é a sua paixão por carros. O jornal inglês Daily Mail mostrou a fabulosa coleção em setembro de 2021 que chega ao faturamento de 13 milhões em libras, ou seja, mais de 100 milhões em reais.

Como colecionador, tem super máquinas de última geração e até clássicos vintages, como um Pagani Zonda de £1.6 milhões, feito para ele, o Shelby 1966 427 Cobra e obviamente a Ferrari clássica vermelha. Mas as Mercedes também aparecem na lista de desejos do piloto, como a Mercedes-AMG Projeto Um sob o valor de 2 milhões de libras.