Veja a classificação para a corrida Sprint da Fórmula 1 no GP Emilia Romagna de 2022

O holandês Max Verstappen, da Red Bull, fez o melhor tempo e vai largar em primeiro na corrida sprint deste sábado, no Grande Prêmio da Emilia Romagna, em Imola, pela quarta etapa da temporada na Fórmula 1. Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, completam o pódio. Confira a seguir como ficou a Classificação para a corrida Sprint da Fórmula 1 de amanhã.

Nesta sexta-feira, 22 de abril, Max Verstappen, da Red Bull, conquistou a volta mais rápida em Imola, no GP de Emilia Romagna, e fez a pole position. O monegasco vai largar em primeiro lugar na corrida sprint amanhã. Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren, complementam a classificação.

O treino classificatório para o Sprint mantém o modelo de classificação em Q1, Q2 e Q3, onde os pilotos entram na pista para buscar a volta mais rápida da corrida.

Pelo Q1, Stroll, Hamilton e Bottas largaram bem no treino de classificação. Mesmo com a pista molhada, a disputa seguiu bem entre os pilotos. Porém, aos 12 minutos, o freio traseiro direito de Albon, da Williams, pegou fogo e a bandeira vermelha foi acionada, paralisando o treino.

Assim como nas últimas provas, a Ferrari dominou o treino classificatório nesta sexta. Leclerc e Sainz dominaram a ponta, com o monegasco em 1m18s796. Faltando 2 minutos, Latifi rodou na pista e foi parar na grama, onde a bandeira amarela foi acionada. Com a retomada, os pilotos voltaram para a pista. Hamilton, faltando segundos para a bandeirada, conseguiu a classificação em 15º. Foram eliminados Tsunoda, Pierre Gasly, Latifi, Ocon e Albon.

No Q2, Sainz foi o primeiro a entrar na pista. Verstappen, em seguida, também largou bem. Aos 10 minutos, Sainz rodou na pista e bateu na barreira de proteção, com a bandeira vermelha acionada.

Três minutos depois, a pista foi aberta novamente e o cronometro voltou a correr. Eliminados Russell, Schumacher, Hamilton, Zhou, Stroll.

O Q3, último tempo do treino classificatório, teve grandes emoções. Aos 8 minutos, Kevin Magnussen, da Haas, bateu na barreira de proteção e a bandeira vermelha foi acionada. O dinamarquês, entretanto, conseguiu voltar para o treino.

Norris fez bom tempo de primeira, mas Leclerc e Verstappen logo disputaram a ponta. Porém, o treino foi mais uma vez paralisada pela bandeira vermelha após o carro de Bottas parar. Com a bandeira vermelha retirada, os pilotos voltaram para a pista mais uma vez.

Faltando apenas 2 minutos, Norris bateu no muro, a bandeira amarela foi acionada mas os pilotos conseguiram terminar o treino classificatório. Max Verstappen marcou 1m27s999, deixando a Ferrari, favorita em casa, para trás.

1º Max Verstappen (Red Bull)

2º Charles Leclerc (Ferrari)

3º Lando Norris (McLaren)

4º Kevin Magnussen (Haas)

5º Fernando Alonso (Alpine)

6º Daniel Ricciardo (McLaren)

7º Sergio Perez (Red Bull)

8º Valtteri Bottas (Haas)

9º Sebastien Vettel (Aston Martin)

10º Carlos Sainz (Ferrari)

11º George Russell (Mercedes)

12º Mick Schumacher (Haas)

13º Lewis Hamilton (Mercedes)

14º Zhou Guanyu (Alfa Romeo)

15° Lance Stroll (Aston Martin)

16º Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

17º Pierre Gasly (AlphaTauri)

18º Nicholas Latifi (Williams)

19º Esteban Ocon (Alpine)

20º Alexander Albon (Williams)

O que é a corrida sprint?

A corrida sprint é uma versão reduzida da corrida normal, criada para dar mais emoção aos torcedores, com duração de 25 a 30 minutos. Em 2022, as etapas da Áustria e São Paulo vão receber a sprint race.

O resultado do treino classificatório na sexta-feira determina o grid de largada para a corrida sprint. No sábado, a corrida define onde cada piloto vai largar no domingo.

Este ano, a pontuação se estende do até o oitavo colocado, onde o primeiro fatura 8 pontos, o segundo 7, o terceiro 6 e assim sucessivamente até o oitavo lugar com 1 ponto.

Este ano, o piloto que terminar com o melhor tempo no Q3 na sexta-feira, no treino de classificação, será o pole position da etapa. Porém, é o vencedor da corrida sprint que larga em primeiro no domingo.

Horário da Corrida Sprint na Fórmula 1 em 2022

O Grande Prêmio da Emilia Romagna, em Imola, na Itália, é a quarta prova na Fórmula 1 este ano.

Amanhã, o segundo treino livre e a corrida sprint acontecem em Imola. Por fim, no domingo, os pilotos entram na pista do Autódromo Enzo e Dino Ferrari para o Grande Prêmio de Imola na temporada, prometendo grandes emoções.

A seguir, confira a programação completa do GP da Emilia Rogmana em 2022.

Sábado (23/04)

Treino Livre 2 – 07h30 (BandSports)

Corrida Sprint – 11h30 (BAND, BandSports, Bandplay e site da Band)

Domingo (24/04)

Corrida do GP de Imola – 10h (BAND, BandNews FM, Bandplay e site da Band)

