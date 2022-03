Classificação da F1 2022: confira a tabela atualizada na Fórmula 1

Vinte e duas provas serão realizadas na temporada 2022, com os pilotos disputando ao redor do mundo

Repleta de emoções e muita rivalidade nas pistas, a temporada 2022 da Fórmula 1 começou. Com vinte e duas provas durante o ano, os pilotos disputam a liderança rodada por rodada entre os mais diferentes circuitos do mundo, trazendo para a torcida muita ação e velocidade. Dessa maneira, confira a classificação da F1 2022 completa e atualizada.

Classificação dos pilotos da F1 em 2022

Com duas provas realizadas na temporada 2022 na Fórmula 1, Charles Leclerc, da Ferrari, é o líder da classificação dos pilotos com 45 pontos. A Ferrari, equipe italiana, é a favorita neste momento, com os seus dois pilotos mostrando grande desempenho nas pistas.

Max Verstappen, o atual campeão, também se aproxima da parte de cima da tabela. A seguir, confira a classificação da F1 em 2022 completa e atualizada.

1 Charles Leclerc (Ferrari) – 45 pontos

2 Carlos Sainz (Ferrari) – 33 pontos

3 Max Verstappen (Red Bull) – 25 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 22 pontos

5 Lewis Hamilton (Mercedes) – 16 pontos

6 Esteban Ocon (Alpine) – 14 pontos

7 Sergio Perez (Red Bull) – 12 pontos

8 Kevin Magnussen (Haas) – 12 pontos

9 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 8 pontos

10 Lando Norris (McLaren) – 6 pontos

11 Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) – 4 pontos

12 Pierre Gasly (Alpha Tauri)– 4 pontos

13 Fernando Alonso (Alpine) – 2 pontos

14 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) – 1 ponto

15 Mick Schumacher (Haas) – 0 ponto

16 Lance Stroll (Aston Martin) – 0 ponto

17 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

18 Alexander Albon (Williams) – 0 ponto

19 Daniel Ricciardo (McLaren) – 0 ponto

20 Nicholas Latifi (Williams) – 0 ponto

Classificação de equipes na F1 2022

As equipes da Fórmula 1 também disputam a classificação no Campeonato de Construtores. Ao fim da temporada, o time que permanecer em primeiro lugar fatura o título de equipe campeã da Fórmula 1. Confira então a tabela atualizada dos times.

1 Ferrari – 78

2 Mercedes – 38

3 Red Bull – 37

4 Alpine – 16

5 Haas – 12

6 Alfa Romeo – 9

7 Alpha Tauri – 8

8 McLaren – 6

9 Aston Martin – 0

10 Williams – 0

Como funciona a pontuação da Fórmula 1?

Em cada corrida, os pilotos ganham uma certa pontuação estipulada pela própria Fórmula 1 seguindo as suas posições na pista. O vencedor ganha 25 pontos, enquanto o segundo colocado leva 18 pontos.

Confira a tabela completa e entenda como funciona.

Primeiro colocado: 25 pontos

Segundo colocado: 18 pontos

Terceiro colocado: 15 pontos

Quarto colocado: 12 pontos

Quinto colocado: 10 pontos

Sexto colocado: 8 pontos

Sétimo colocado: 6 pontos

Oitavo colocado: 4 pontos

Nono colocado: 2 pontos

Décimo colocado: 1 ponto

