Com Lancelotti, que horas é a convocação da Seleção Brasileira hoje?

A partir das 15h30, o técnico Carlo Ancelotti irá anunciar hoje, 25 de agosto, no Rio de Janeiro, a lista de jogadores para as partidas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 da FIFA que acontecem em setembro. A convocação da Seleção Brasileira tem transmissão gratuita.

Onde assistir a convocação da Seleção Brasileira?

A convocação da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), tem transmissão no Sportv, na TV paga, e no Youtube da CBF TV. Para acompanhar ao vivo basta ligar a televisão na emissora ou acessar a plataforma de vídeos e procurar o canal oficial da CBF.

O Brasil estreia nas Eliminatórias contra o Chile, no dia 4 de setembro. Depois enfrenta a Bolívia, no dia 9 de setembro.

Esta é a primeira convocação da Seleção Brasileira na “Era Ancelotti”. Neymar é uma das principais dúvidas.

O que são eliminatórias?

Para definir quais seleções vão disputar a Copa do Mundo, a FIFA utiliza o processo de qualificação chamado de Eliminatórias. Na América do Sul, por exemplo, todas as dez seleções entram em campo em uma competição entre dois turnos em pontos corridos, onde se enfrentam de certo período até um ano antes do Mundial da FIFA.

Este processo determinará quais equipes vão disputar a próxima edição da Copa do Mundo em cada um dos continentes, sendo América do Sul, América do Norte, Central e Caribe, África, Ásia, Europa e Oceania. A única exceção é o país-sede, neste caso os Estados Unidos, Canadá e México, que não precisam jogar o campeonato.

Quem faz as Eliminatórias, determina a tabela com todos os jogos, datas e horários são as federações de cada continente, ou seja, Conmebol é responsável pelas Eliminatórias da Na América do Sul, a UEFA na Europa e assim sucessivamente.

O modelo também é utilizado em outras competições no futebol nacional ou até mesmo em outros esportes, como o vôlei, tênis ou o basquete.

Quais são os títulos de Carlo Ancelotti?

Entre suas duas passagens pelo Real Madrid, Ancelotti conquistou 15 troféus, o maior número da história do clube. Depois de levantar apenas quatro troféus em seu primeiro mandato, de 2013 a 2015, o lendário técnico retornou ao Real Madrid em 2021 e conquistou mais 11 antes de sua saída no final desta temporada.

Carlo Ancelotti construiu uma carreira vitoriosa como jogador e treinador. Dentro de campo, destacou-se principalmente por Roma e Milan, onde conquistou a Série A, quatro Copas da Itália e duas Ligas dos Campeões, além de títulos mundiais e europeus com o clube rossonero. Pela seleção italiana, disputou duas Copas do Mundo e uma Eurocopa, alcançando o terceiro lugar no Mundial de 1990.

Após se aposentar, tornou-se treinador e rapidamente acumulou conquistas. No Milan, venceu duas Ligas dos Campeões, o Campeonato Italiano, a Copa da Itália, Supercopas e o Mundial de Clubes. Passou pelo Chelsea, onde faturou a Premier League e a FA Cup, pelo PSG, campeão da Ligue 1, e pelo Bayern de Munique, onde ganhou a Bundesliga e a Supercopa da Alemanha.

À frente do Real Madrid, entrou para a história ao conquistar duas vezes a Champions League em sua segunda passagem, além de La Liga, Copa do Rei, Supercopas e Mundiais de Clubes, tornando-se o técnico mais vitorioso da competição europeia.