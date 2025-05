Novo técnico: qual salário do Ancelotti na seleção brasileira?

Carlo Ancelotti disse Adios ao Real Madrid e aceitou ser o novo técnico da seleção brasileira de futebol. Além da mudança de continente, o profissional também terá uma diferença salarial para lidar. Veja qual o salário do treinador no Brasil.

Quanto Ancelotti vai ganhar no Brasil?

Sob o comando da seleção brasileira, Ancelotti vai receber um salário da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) R$ 5 milhões por mês. O valor milionário é quase o mesmo oferecido pelo Real Madrid, onde o profissional recebia cerca de 11 milhões de euros por ano no Real Madrid, algo em torno de R$ 70 milhões.

O acordo vale até junho de 2026 e também inclui aluguel de uma residência de alto padrão no Rio de Janeiro, plano de saúde internacional, seguro de vida, carro blindado com motorista e passagens aéreas em classe executiva para ele e sua família. A cereja do bolo é que a seleção conquistar a Copa do Mundo de 2026 haverá uma bonificação – conforme diz o contrato.

Essa é a maior cifra paga a um treinador da seleção da brasileira até hoje. Tite, por exemplo, recebia R$ 2,5 milhões.

Todo o investimento tem uma explicação: Ancelotti é considerado um dos maiores técnicos de futebol de todos os tempos. O italiano conquistou a Liga dos Campeões da UEFA cinco vezes, um recorde para um técnico, e é o único técnico a participar de seis finais da Liga dos Campeões. Ancelotti também é o único técnico a conquistar títulos em todas as cinco principais ligas da Europa. Ele venceu a Copa do Mundo de Clubes da FIFA três vezes e a Supercopa da UEFA cinco vezes, um recorde para um técnico.

A estreia de Ancelotti em campo com o Brasil será no dia 5 de junho, em partida contra o Equador.