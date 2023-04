Como está classificação da F1 em 2023: tabela atualizada até abril

A temporada 2023 da Fórmula 1 começou em todo o vapor. Atual campeão, Max Verstappen, da Red Bull, vai brigar pelo terceiro título este ano com fortes adversários como Sérgio Perez, Leclerc, Lewis Hamilton e o veterano Fernando Alonso. Confira a classificação da F1 até o GP da Austrália e quem lidera a tabela das equipes.

A próxima corrida é no domingo com o GP do Azerbaijão e com corrida sprint.

Como está a classificação da F1 dos pilotos?

Após três corridas na Fórmula 1, o piloto da Red Bull, Max Verstappen, está em primeiro lugar na classificação da F1 na temporada com 69 pontos. Sérgio Perez e Fernando Alonso completam a parte de cima da tabela. Confira a classificação da F1 atualizada e completa.

1 Max Verstappen (Red Bull) - 69 pontos

2 Sergio Perez (Red Bull) - 54 pontos

3 Fernando Alonso (Aston Martin) - 45 pontos

4 Lewis Hamilton (Mercedes) - 38 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) - 20 pontos

6 Lance Stroll (Aston Martin) - 20 pontos

7 George Russel (Mercedes) - 18 pontos

8 Lando Norris (McLaren) - 8 pontos

9 Nico Hulkenberg (Haas) - 6 pontos

10 Charles Leclerc (Ferrari) - 6 pontos

11 Valtteri Bottas (Alfa Romeo)- 4 pontos

12 Esteban Ocon (Alpine) - 4 pontos

13 Oscar Piastri (McLaren) - 4 pontos

14 Pierre Gasly (Alpine) - 4 pontos

15 Zhou Guanyu (Alfa Romeo) - 2 pontos

16 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) - 1 ponto

17 Kevin Magnussen (Haas) - 1 ponto

18 Alexandr Albon (Williams) - 1 ponto

19 Logan Sargeant (Williams) - 0 pontos

20 Nyck De Vries (AlphaTauri) - 0 pontos

Campeonato de Construtores classificação

O Campeonato de Construtores é o torneio entre as equipes. Ao fim de cada corrida na temporada, somam-se a pontuação dos dois pilotos e assim se forma a pontuação total.

O vencedor fatura uma premiação milionária da FIA, além do título do Campeonato de Construtores.

1 Red Bull - 123 pontos

2 Aston Martin - 65 pontos

3 Mercedes - 56 pontos

4 Ferrari - 26 pontos

5 McLaren - 12 pontos

6 Alpine - 8 pontos

7 Haas - 7 pontos

8 Alfa Romeo - 6 pontos

9 AlphaTauri - 1 ponto

10 Williams - 1 ponto

Pontuação da Fórmula 1

Os pilotos que terminam entre os dez primeiros colocados na corrida do fim de semana pontuam. O primeiro lugar fatura 25 pontos, enquanto o segundo fica com 18 e o terceiro 15.

Os outros competidores não ganham nenhum tipo de pontuação. Na corrida sprint da Fórmula 1, os oito primeiros da classificação final faturam pontos também, onde o líder ganha oito, o segundo sete pontos e assim sucessivamente até o oitavo lugar.

1º lugar: 25 pontos

2º lugar: 18 pontos

3º lugar: 15 pontos

4º lugar: 12 pontos

5º lugar: 10 pontos

6º lugar: 8 pontos

7º lugar: 6 pontos

8º lugar: 4 pontos

9º lugar: 2 pontos

10º lugar: 1 ponto

