Quarta corrida da Fórmula 1 será no Circuito Urbano de Baku, no Azerbaijão

GP do Azerbaijão terá 1ª corrida sprint do ano na Fórmula 1 em 2023

A próxima corrida da temporada é o GP do Azerbaijão, no Circuito Urbano de Baku, entre os dias 28, 29 e 30 de abril. Além das emoções na pista, esta será a primeira prova com a corrida sprint no ano.

Este ano, a Fórmula 1 traz 23 corridas em seu calendário. No ano passado, Max Verstappen, da Red Bull, ganhou a competição com rodadas de antecedência. O holandês busca o terceiro título da sua carreira, mas pode encontrar pela frente uma acirrada rivalidade com Sergio Perez, Leclerc, Fernando Alonso e Lewis Hamilton.

Como funciona a corrida sprint?

A corrida sprint tem como principal objetivo determinar o grid de largada da corrida da Fórmula 1. Rápida e simples de entender, ela substitui o treino classificatório no fim de semana. Este é o terceiro ano que a sprint marca presença no calendário do automobilismo.

A sprint é uma corrida rápida que tem duração de 30 minutos. Na sexta-feira, o tradicional treino classificatório é disputado para determinar a classificação da sprint race, onde o primeiro colocado será o pole position e o responsável por largar em primeiro. Então, no sábado, os pilotos voltam para o circuito para enfim correrem na corrida sprint.

As posições da corrida sprint no sábado formam o grid de largada para a corrida no domingo. Em 2023, a grande novidade é que a FIA decidiu dar pontuações para os oito primeiros da classificação, com oito para o primeiro, sete ao segundo e assim sucessivamente.

Confira a pontuação total entregue aos pilotos na corrida sprint.

1º colocado – 8 pontos

2º colocado – 7 pontos

3º colocado – 6 pontos

4º colocado – 5 pontos

5º colocado – 4 pontos

6º colocado – 3 pontos

7º colocado – 2 pontos

8º colocado – 1 ponto

Ao todo, em 2023 serão seis corridas sprint no calendário da Fórmula 1. O GP do Azerbaijão é a primeira, enquanto a última disputa será no Brasil, em novembro de 2023 em Interlagos.

Azerbaijão, Áustria, Bélgica, Catar, Austin nos Estados Unidos e Brasil vão receber a sprint race. O formato foi muito bem recebido pelo público apaixonado por F1. A entidade não confirmou se o modelo irá substituir o treino classificatório de vez.

BREAKING: F1 Sprint venues confirmed for 2023! Sprint is heading to Azerbaijan, Austria, Belgium, Qatar, Austin and Brazil#F1Sprint pic.twitter.com/TKzKnnjNhf — Formula 1 (@F1) December 7, 2022

Horários do GP do Azerbaijão

O Grande Prêmio do Azerbaijão será a quarta corrida do calendário da Fórmula 1 em 2023 e esta será a primeira corrida com a presença da corrida sprint, responsável por definir o grid de largada do domingo. Confira a programação do GP do Azerbaijão na Fórmula 1.

Sexta-feira, 28/04 | GP do Azerbaijão na Fórmula 1

Treino livre 1 - 06h30 (BandSports)

Treino classificatório - 10h (BandSports)

Sábado, 29/04 | GP do Azerbaijão na Fórmula 1

Treino livre 2 - 06h30 (BandSports)

Corrida Sprint - 10h30 (Band, BandSports, site da BAND e BandPlay)

Domingo, 30/04 | GP do Azerbaijão na Fórmula 1

Corrida GP do Azerbaijão

Horário: 08h (Band, site da BAND e BandPlay)

Onde assistir?

A corrida sprint e o Grande Prêmio do Azerbaijão serão transmitidos na BAND, na TV aberta, enquanto os treinos vão passar no canal BandSports, disponível na TV paga. Online, o site da emissora e o BandPlay são opções.

A Rede Bandeirantes é quem detém os direitos de transmissão do campeonato de automobilismo da Fórmula 1. É a única emissora que pode exibir as corridas e os treinos na TV aberta. Enquanto isso, o BandSports exibe todos os treinos livres em todo o Brasil entre operadoras de TV por assinatura.

Para ver online a corrida sprint, o site da Band (www.band.uol.com.br) disponibiliza a programação ao vivo e de graça para todos os usuários. No BandPlay, a plataforma também é gratuita.

