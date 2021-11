Confira o grid de largada da Fórmula 1 para o GP do México 2021

O grid de largada para o Grande Prêmio do México da Fórmula 1 está definido. Valtteri Bottas, da Mercedes, é o pole position e vai largar em primeiro lugar no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, neste domingo. Veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 no México e saiba como assistir a corrida.

+ Saiba qual é a fortuna de Lewis Hamilton, piloto da Mercedes

Quem fez a pole position? Veja como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 para amanhã

Valtteri Bottas, da Mercedes, conquistou a pole position e vai largar em primeiro lugar no GP do México neste domingo. Hamilton ficou em segundo lugar e Verstappen em terceiro.

O treino de classificação precisou ser paralisado logo no começo do Q1 depois que Lance Stroll bateu na entrada do box, acionando a Red Flag. Reiniciado, Bottas liderou completamente a primeira etapa, deixando Alonso, Latifi, Schumacher, Mazepin e Stroll fora da segunda prova. Ao fim, o finlandês da Mercedes fechou sob o tempo de 1m16s727, enquanto Charles Leclerc e Verstappen terminaram logo atrás.

No Q2, a disputa entre Hamilton e Verstappen seguiu viva nas pistas do México. Porém, o holandês da Red Bull logo tomou a liderança e tirou vantagem. Mas, nos minutos finais, o britânico assumiu a ponta e fez o tempo mais rápido com 1min16s474.

Por fim, o Q3 pegou fogo com Verstappen na frente em pouquíssimo. Porém, Hamilton e Bottas mostraram que a Mercedes segue viva na disputa. Foi então que, sob o tempo de 1min15s875, Bottas fez a pole position, a terceira em 2021 e a 19ª na carreira. Em segundo lugar vem Hamilton e em terceiro Max Verstappen.

Confira o grid de largada completo a seguir.

Onde assistir o GP do México na Fórmula 1 e horário?

O Grande Prêmio do México vai acontecer neste domingo, 07 de novembro de 2021, no Autódromo Hermanos Rodríguez, na Cidade do México. A largada será dada às 16h (horário de Brasília). Para assistir, você deve sintonizar o canal Band, na TV aberta, com transmissão gratuita para todo o Brasil.

O reprise da corrida tem transmissão pelo BandSports às 21h.

Band – SKY: 13, CLARO/NET: 22, VIVO: 226, OI: 7

Além disso, tem também a opção do aplicativo BandPlay, o site oficial da Band ou então se preferir a BandNews FM.

Conheça o Autódromo Hermanos Rodríguez

O Autódromo Hermanos Rodríguez, situado na Cidade do México, exigirá dos pilotos 71 voltas de 4.304 quilômetros. Construída em 1959, tem uma história muito peculiar depois que Adolfo Lopez Mateo, presidente na época, optou pela construção de um pequeno espaço ligado ao automobilismo para que o seu país ganhasse mais atenção do esporte. Porém, o primeiro Grand Prix aconteceu apenas em 1963, vencida por Jim Clark.

O Autódromo pede dos pilotos muita velocidade por ser uma prova rápida e principalmente por estar acima do nível do mar, tornando-se uma experiência de tirar o fôlego. Além disso, são 17 curvas, sendo a Peralta a principal. Mas o que realmente chama a atenção é o fato da pista ser dividida ao meio enquanto passa pelo meio das arquibancadas e do estádio de beisebol que tem logo ao lado do circuito.