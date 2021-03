Conheça a história do Estádio Morenão: números e curiosidades

Principal estádio de Mato Grosso do Sul, o Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o popular Morenão, é um verdadeiro templo da história do futebol sul-mato-grossense. Localizado em Campo Grande, dentro do campus da Universidade Federal (UFMS) o local é a casa das equipes de maiores expressões da Cidade Morena: Operário e Comercial. Fundado em 7 de março de 1971, a cancha reúne ao longo de seus 50 anos jogos memoráveis, inclusive da seleção brasileira, e um mistério sem solução até os dias atuais.

No entanto, antes de conhecermos todas as histórias sobre o maior e principal estádio de MS, vamos saber quem foi Pedro Pedrossian, personagem que tem seu nome homenageado pelo campo.

Quem foi Pedro Pedrossian ?

Engenheiro civil e político, Pedro Pedrossian governou o ainda Mato Grosso, entre os anos de 1966 a 1971. Naquela época, não existia Mato Grosso do Sul, ocorrendo a separação e criação de MS apenas em 1977. A oficialização do novo Estado ocorreu em 11 de outubro pela Lei Complementar nº 31, sancionada pelo presidente da República Ernesto Geisel.

Em homenagem a Pedro Pedrossian, governador da época e principal responsável pela criação do novo campo, o popular Morenão chama-se oficialmente: Estádio Universitário Pedro Pedrossian. Já a palavra “universitário”, refere-se à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), local onde o campo está situado, na região sul de Campo Grande.

Natural de Miranda, interior de MS, o ex-governador veio a falecer em Campo Grande, no ano de 2017.

Por que o Estádio é apelidado de Morenão ?

Embora o nome oficial seja Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o nome popular é Estádio Morenão. Isso porque Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul e local onde o campo está situado, é conhecida como Cidade Morena devido a cor da sua terra. Por isso, carinhosamente o estádio ganhou o apelido.

Qual o primeiro jogo da história do estádio Morenão?

Como dito anteriormente, a inauguração do estádio ocorreu no dia 7 de março de 1971. Em campo, nada mais nada menos que um confronto entre as duas equipes de maiores torcidas no país: Flamengo e Corinthians. Os Rubro-negros venceram a partida de estreia da nova cancha e inclusive fizeram o primeiro gol da história do Estádio Morenão, marcado por Buião, na vitória do clube por 3 a 1, diante do Alvinegro.

Naquele dia, os carioca comandados por Dorival Knippel entraram em campo com:

Ubirajara no gol, seguido de Onça, Murilo, Reyes, Rodrigues Neto, Zanata, Liminha, Buião, Roberto, Fio e Caldeira.

Já entre os 11 iniciais do Timão, estavam:

Ado, Zé Maria, Almeida, Luís Carlos, Sadi, Tião Corinthians, Lindóia, Rivelino, Mirandinha, Paulo Borges e Aladim.

No entanto, o treinador corintiano tinha grandes craques para colocar em campo naquele dia. Astros do futebol, que naquela época, ainda davam seus primeiros passos no mundo da bola. Como é o caso de Roberto Rivelino e Mirandinha, que participarão da inauguração do Estádio.

Qual a capacidade do Estádio do Morenão?

Oficialmente o Estádio do Morenão tem capacidade para receber 44.200 pessoas. No entanto, seu recorde de público ocorreu em 23 de fevereiro de 1978, em vitória do Operário 2 a 0 diante do Palmeiras. Naquele dia, 38.122 torcedores assistiram a vitória do Galo para cima do Verdão.

Pertencente à UFMS, o campo Pedro Pedrossian é considerado então o maior estádio universitário do Brasil. Mas, equipes profissionais como Operário e Comercial, é quem costumam mandar seus jogos na cancha.

Mistério do OVNI na história do Estádio Morenão

Na história do Estádio do Morenão, um fato curioso assombra torcedores e moradores de Campo Grande. Em 6 de março de 1982 durante o confronto entre Operário e Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro, torcedores relataram avistar um suposto Objeto Voador Não Identificado (Ovni) sobrevoando sobre o estádio.

Luzes estranhas pairaram o Morenão e relatos dizem que o objeto tinha formato de um charuto em um tom de prata. No entanto, ele não estava só, e mais quatro objetos menores em volta, sendo dois a frente e dois atrás, também foram avistados. Jogadores, torcedores, jornalistas, todos viram a cena que durou cerca de cinco segundos. No total, 23 mil espectadores assistiam o jogo que continuou normalmente.

Até então, o caso é um mistério. Mas, é considerado maior avistamento coletivo de OVNI’s do mundo e o único em estádios do Brasil. O episódio é um marco da história do estádio do Morenão, e até hoje divide opiniões.

Morenão e a época de ouro do futebol de MS

Na década de 70 e 80 o futebol de Mato Grosso do Sul viveu sua era ouro e o Morenão foi palco de grandes jogos. Na época, a equipe do Operário era um dos principais clubes do Brasil. Além de 11 títulos sul-mato-grossenses e quatro mato-grossenses, o Galo possui um terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 1977, sendo uma das melhores campanhas de um clube do centro-oeste, na competição.

Logo depois de eliminarem o Fluminense na ocasião, os operarianos enfrentaram o São Paulo na semifinal. No jogo da ida, segurou o 0 a 0 no Morumbi até os 32 minutos da segunda etapa. Então, Serginho Chulapa fez o gol Tricolor. Já na volta, jogando no Estádio Morenão, o Galo conseguiu vencer o jogo pelo mesmo placar, com gol de Tadeu Santos, mas acabou eliminado por conta do saldo de gols.

O desempenho de 1977 é o melhor de uma agremiação de MS no Campeonato Brasileiro. Em 1979 e 1981, o Operário ainda conseguiu ser quinto e sétimo colocado do Brasileirão, respectivamente.

Por que o Morenão não sediou a Copa do Mundo ?

A população de Campo Grande apostou que o município conseguiria sediar a então Copa do Mundo de 2014. Com de R$ 500 milhões de investimentos, o campo seria totalmente reformulado com uma nova infraestrutura, além de mudanças na cidade para receber os torcedores. Reduziram a capacidade do estádio, afim de atender às normas da FIFA e incluir a instalação de cadeiras individuais, camarotes e modernas instalações para a imprensa.

Ainda o projeto previa um estacionamento com 7.445 carros e 2.339 vagas para ônibus. Além, de uma construção de metrô que então ligaria o Aeroporto Internacional ao Estádio. Um fator importante para a Cidade Morena ser escolhida, também era a proximidade do campo com o Hospital Universitário, para atender eventuais urgências e emergências.

No entanto, a organização da Copa do Mundo de 2014 não escolheu Campo Grande como sede e por isso, apenas algumas melhorias ocorreram no estádio para receber o jogo entre Brasil x Venezuela, realizado no dia 14 de outubro de 2009.

Estádio do Morenão atualmente

Nos dias atuais, o Estádio do Morenão está um tanto quanto abandonado. Apenas clubes locais jogam no campo, mas que geralmente recebe apenas partidas do campeonato estadual. Há anos, enganam os torcedores com possíveis reformas no campo, que até o momento, não saem do papel. Além disso, constantemente o estádio é interditado pelo Ministério Público, devido às irregularidades em sua estrutura.

