Tabela do Brasileirão 2021: veja os jogos do Campeonato Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela de jogos do Brasileirão Série A de 2021. Logo na primeira rodada, o atual bicampeão Flamengo enfrentará o Palmeiras, última equipe a ficar com o título antes da sequência de troféus Rubro-negras. Os clubes inclusive decidem o título da Supercopa do Brasil, no dia 11 de abril, no duelo entre o último campeão brasileiro e o da Copa do Brasil.

Além do clássico regional, o Campeonato Brasileiro reserva logo no inicio da competição outros grandes jogos. Na segunda rodada, o Flamengo tem o desafio de encarar o Grêmio, fora de casa. Entretanto, na rodada seguinte, Palmeiras e Corinthians fazem o Dérbi paulista, na casa alviverde. Por fim, Inter e Atlético-MG se enfrentam em confronto entre vice-campeão e terceiro colocado da edição de 2020, na rodada.

Embora a entidade tenha divulgado a tabela do Brasileirão 2021, os locais, datas e horários dos confrontos ainda não foram definidos.

Quando começa o Brasileirão 2021?

A CBF divulgou a tabela do Brasileirão 2021 e definiu o início do Campeonato Brasileiro para o final de semana do dia 29, 30 e 31 de maio. Já a última rodada, está prevista para ser disputada no dia 5 de dezembro.

Nova regra para troca de técnico

O Campeonato Brasileiro de 2021 terá uma novidade: será o primeiro com limite de troca de técnicos. Ou seja, cada time só poderá ter dois técnicos ao longo da competição. Então, os clubes só podem demitir seu treinador apenas uma vez. Da mesma forma, cada treinador só pode treinar duas equipes em todo o campeonato.

De forma resumida, além de cada time só poder demitir um treinador, cada técnico só pode pedir demissão uma única vez. Entretanto, caso um clube demita seu segundo comandante, só poderá efetivar para o cargo um profissional que já seja funcionário da agremiação, por no mínimo, seis meses.

Confira a tabela do Brasileirão 2021

1ª rodada

Flamengo x Palmeiras

São Paulo x Fluminense

Internacional x Sport

Bahia x Santos

Chapecoense x Red Bull Bragantino

Corinthians x Atlético-GO

Atlético-MG x Fortaleza

Ceará x Grêmio

Athletico x América-MG

Cuiabá x Juventude

2ª rodada

Fluminense x Cuiabá

Palmeiras x Chapecoense

Santos x Ceará

América-MG x Corinthians

Grêmio x Flamengo

Fortaleza x Internacional

Sport Recife x Atlético-MG

Red Bull Bragantino x Bahia

Juventude x Athletico

Atlético-GO x São Paulo

3ª rodada – Dérbi Paulista

Flamengo x América-MG

Palmeiras x Corinthians

Santos x Juventude

Atlético-MG x São Paulo

Grêmio x Athletico

Fortaleza x Sport

Bahia x Internacional

Red Bull Bragantino x Fluminense

Chapecoense x Ceará

Cuiabá x Atlético-GO

4ª rodada

Fluminense x Santos

Corinthians x Red Bull Bragantino

São Paulo x Chapecoense

América-MG x Cuiabá

Internacional x Atlético-MG

Ceará x Bahia

Sport x Grêmio

Athletico x Flamengo

Juventude x Palmeiras

Atlético-GO x Fortaleza

5ª rodada

Flamengo x Red Bull Bragantino

Palmeiras x América-MG

Santos x São Paulo

Atlético-MG x Chapecoense

Internacional x Ceará

Fortaleza x Fluminense

Bahia x Corinthians

Athletico x Atlético-GO

Juventude x Sport

Cuiabá x Grêmio

6ª rodada

Flamengo x Fortaleza

Corinthians x Sport Recife

São Paulo x Cuiabá

América-MG x Juventude

Grêmio x Santos

Ceará x Atlético-MG

Bahia x Athletico

Red Bull Bragantino x Palmeiras

Chapecoense x Internacional

Atlético-GO x Fluminense

7ª rodada

Fluminense x Corinthians

Palmeiras x Bahia

Santos x Atlético-MG

América-MG x Internacional

Grêmio x Fortaleza

Ceará x São Paulo

Sport Recife x Cuiabá

Athletico x Chapecoense

Juventude x Flamengo

Atlético-GO x Red Bull Bragantino

8ª rodada – Majestoso

Fluminense x Athletico

Corinthians x São Paulo

Santos x Sport Recife

Atlético-MG x Atlético-GO

Internacional x Palmeiras

Fortaleza x Chapecoense

Bahia x América-MG

Red Bull Bragantino x Ceará

Juventude x Grêmio

Cuiabá x Flamengo

9ª rodada

Flamengo x Fluminense

Corinthians x Internacional

São Paulo x Red Bull Bragantino

América-MG x Santos

Grêmio x Atlético-GO

Ceará x Juventude

Sport Recife x Palmeiras

Athletico x Fortaleza

Chapecoense x Bahia

Cuiabá x Atlético-MG

10ª rodada

Fluminense x Ceará

Palmeiras x Grêmio

Santos x Athletico

Atlético-MG x Flamengo

Internacional x São Paulo

Fortaleza x América-MG

Bahia x Juventude

Red Bull Bragantino x Cuiabá

Chapecoense x Corinthians

Atlético-GO x Sport

11ª rodada

Flamengo x Chapecoense

Palmeiras x Santos

São Paulo x Bahia

América-MG x Atlético-MG

Grêmio x Internacional

Fortaleza x Corinthians

Sport x Fluminense

Athletico x Red Bull Bragantino

Juventude x Atlético-GO

Cuiabá x Ceará

12ª rodada

Fluminense x Grêmio

Corinthians x Atlético-MG

São Paulo x Fortaleza

América-MG x Sport Recife

Internacional x Juventude

Ceará x Athletico

Bahia x Flamengo

Red Bull Bragantino x Santos

Chapecoense x Cuiabá

Atlético-GO x Palmeiras

13ª rodada

Flamengo x São Paulo

Palmeiras x Fluminense

Santos x Atlético-GO

Atlético-MG x Bahia

Grêmio x América-MG

Fortaleza x Red Bull Bragantino

Sport Recife x Ceará

Athletico x Internacional

Juventude x Chapecoense

Cuiabá x Corinthians

14ª rodada

Fluminense x Juventude

Corinthians x Flamengo

São Paulo x Palmeiras

Atlético-MG x Athletico

Internacional x Cuiabá

Ceará x Fortaleza

Bahia x Sport Recife

Red Bull Bragantino x Grêmio

Chapecoense x Santos

Atlético-GO x América-MG

15ª rodada – confronto entre campeão e vice de 2020

Flamengo x Internacional

Palmeiras x Fortaleza

Santos x Corinthians

América-MG x Fluminense

Grêmio x Chapecoense

Ceará x Atlético-GO

Sport x Red Bull Bragantino

Athletico x São Paulo

Juventude x Atlético-MG

Cuiabá x Bahia

16ª rodada

Flamengo x Sport Recife

Corinthians x Ceará

São Paulo x Grêmio

Atlético-MG x Palmeiras

Internacional x Fluminense

Fortaleza x Santos

Bahia x Atlético-GO

Red Bull Bragantino x Juventude

Chapecoense x América-MG

Cuiabá x Athletico

17ª rodada

Fluminense x Atlético-MG

Palmeiras x Cuiabá

Santos x Internacional

América-MG x Red Bull Bragantino

Grêmio x Bahia

Ceará x Flamengo

Sport Recife x São Paulo

Athletico x Corinthians

Juventude x Fortaleza

Atlético-GO x Chapecoense

18ª rodada

Fluminense x Bahia

Palmeiras x Athletico

Santos x Flamengo

América-MG x Ceará

Grêmio x Corinthians

Fortaleza x Cuiabá

Sport Recife x Chapecoense

Red Bull Bragantino x Atlético-MG

Juventude x São Paulo

Atlético-GO x Internacional

19ª rodada

Flamengo x Atlético-GO

Corinthians x Juventude

São Paulo x América-MG

Atlético-MG x Grêmio

Internacional x Red Bull Bragantino

Ceará x Palmeiras

Bahia x Fortaleza

Athletico x Sport Recife

Chapecoense x Fluminense

Cuiabá x Santos

A partir da 20ª rodada iniciam os jogos da volta. Ou seja, são as sequências das mesmas partidas, mas altera-se o mando de campo.