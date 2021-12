Conheça Carmen Larbalestier, a mãe de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, heptacampeão da Fórmula 1, faz questão de mostrar todo o seu amor e carinho pela família. Nas redes sociais, é possível acompanhar declarações e fotos do piloto da Mercedes em ocasiões especiais como aniversários, feriados e comemorações de seus títulos. Porém, a maior curiosidade dos torcedores é saber quem é a mãe de Lewis Hamilton, uma figura especial em sua vida.

Conheça a mãe de Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1

Carmen Larbalestier, de 66 anos, é a mãe de Lewis Hamilton, um dos maiores pilotos de automobilismo da história do esporte. Ela nasceu na Inglaterra, onde vive atualmente. Carmen deu à luz a Lewis Hamilton em 1985, em Stevenage, no Reino Unido, enquanto ainda era casada com Anthony, pai do atleta. No entanto, o casal decidiu se separar quando Lewis tinha apenas 2 anos.

O piloto foi criado pela mãe até os 12 anos, junto com as meia-irmãs Nicola e Samantha, fruto do casamento entre Carmen e Raymond Lockhart, até que decidiu se mudar para Londres para morar com o pai, a madrasta Linda e o meio-irmão Nicolas, de acordo com o tabloide inglês The Sun.

Mesmo depois de se mudar muito cedo da casa da mãe, Lewis mantém uma relação muito boa com ela. Em 2015, o britânico organizou uma festa surpresa para comemorar os 60 anos de Carmen em Londres, com apresentação especial da cantora Jessie J.

Carmen mantém a sua vida privada, isto é, não tem redes sociais e quase não acompanha o filho ao redor do mundo nas competições, diferente do pai Anthony. Somente em dois momentos ela foi vista publicamente com Lewis, sendo a primeira vez em 2008 no Grande Prêmio da China e em 2017 no Grande Prêmio do México.

Publicações de Lewis Hamilton sobre a mãe

Lewis faz questão de mostrar o seu amor pela família, especialmente com a mãe com fotos e textos. Uma das declarações que mais fez derreter os corações dos seguidores aconteceu em 8 de março de 2021, com a publicação de Lewis celebrando o Dia da Mulher, parabenizando figuras do esporte, política, do mundo social e principalmente Carmen, sua mãe.

“Hoje eu estou celebrando todas as mulheres poderosas que ajudaram a moldar o mundo em que vivemos. Sempre serei grato pelos sacrifícios que fizeram e pelos desafios que superaram. Hoje e todos os dias sou grato por ter crescido sob a luz delas. Feliz Dia das Mulheres”.

Com o texto, Lewis publicou uma foto em que aparece abraçado com a mãe, Carmen, mostrando que a relação de mãe e filho permanece forte como nunca.

