Quem é a namorada de Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1?

A Fórmula 1 é um esporte de alta octanagem com uma programação exigente, mas muitos dos pilotos ainda conseguiram encontrar o amor. Alguns pilotos preferem manter suas vidas pessoais fora dos holofotes, como o piloto número 1 da Mercedez. Descubra quem é a namorada de Lewis Hamilton.

Quem é a namorada de Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton, de 36 anos, não está namorando – pelo menos até o status do piloto é de solteiro. Desde que terminou a relação com a cantora Nicole Scherzinger, do Pussycat Dolls, o piloto não assumiu nenhum relacionamento público. E já se passaram 6 anos desde o término.

Apesar de não assumir nenhum namoro nos últimos anos, o sete vezes campeão da Fórmula 1 já teve o seu nome vinculado a muitas famosas, como Nicki Minaj, Rihanna, Rita Ora, além das modelos como Danielle Lloyd e Camila Kendra.

Casamento de Lewis Hamilton com Nicole Scherzinger

Lewis conheceu a cantora do grupo Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger de 43 anos, em 2007 durante a premiação de música MTV EMA’s. A partir daí, assumiram publicamente o namoro depois de terem sido flagrados juntos por paparazzis em encontros, eventos e até momentos em família. A diferença de idade entre o casal chamava a atenção já que a cantora é sete anos mais velha do que o britânico, mas o tópico nunca foi um problema entre a dupla.

Os pombinhos ficaram juntos por sete anos até que em 2015 decidiram que era hora de colocar um ponto final na relação, alegando que distância era o maior problema. Porém, a imprensa britânica especulou na época que o piloto não queria se casar com Nicole, o que teve muito impacto na decisão da companheira.

Hamilton teve relacionamento com modelo russa

Após o fim do relacionamento com Nicole, Hamilton fez a fila andar em sua vida amorosa. De acordo com o jornal inglês Daily Mail, o piloto namorou a modelo modelo russa Viktoria Odintcova, de 27 anos, por um breve período. A distância, mais uma vez, foi um dos principais motivos para não ter dado certo.

Em entrevista ao tablóide, Viktoria disse que Lewis a “cortejou” por quatro anos. A dupla se conheceu em Barcelona antes mesmo de trocarem mensagens diretas no Instagram. A morena também garantiu que os dois tinham ”diferentes tipos de relacionamento” e que foi tudo muito romântico. Com o fim, se tornaram amigos.

Viktoria acumula 5 milhões de seguidores no Instagram. Atualmente mora em Moscou, capital da Rússia onde nasceu. Na página, compartilha fotos de seu trabalho como modelo, parcerias com marcas de roupa, cosméticos e cliques com seus animais de estimação. Hoje, os dois não se seguem mais nas redes sociais.

Camila Kendra é a namorada de Lewis Hamilton?

Mesmo discreto, o heptacampeão sempre deixa escapar pequenas pistas sobre a sua vida amorosa. Em agosto de 2021, o jornal inglês The Sun divulgou que Hamilton estaria ”conhecendo melhor” a modelo Camila Kendra, de 27 anos, depois que fãs notaram a dupla hospedada no mesmo lugar.

Em seu Instagram, a modelo compartilhou uma dezena de fotos usando roupas de Hamilton enquanto estava hospedada em sua propriedade em Colorado, nos Estados Unidos. Além disso, fãs da estrela da Mercedes logo notaram que o astro curtiu uma série de posts da loira.Entretanto, uma fonte próxima a Lewis insistiu que eles são apenas amigos e não levaram a amizade para o próximo nível.

Camila nasceu na República Dominacana. Nas redes sociais, a bela acumula 455 mil seguidores enquanto posta fotos de suas viagens, dia a dia e a rotina de malhação. Ela namorou Tyler Cameron, ex-participante do reality The Bachelor por oito meses.

