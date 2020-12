Conmebol TV: o que é, quando surgiu e como assistir

Na hora de procurar um jeito de assistir ao jogo do seu time na Libertadores, é comum se deparar com a informação de que a partida só será transmitida pela Conmebol TV. Mas onde é possível sintonizar este canal?

Por se tratar de um serviço novo, nem todos os torcedores conhecem ou já tiveram acesso à Conmebol TV. Por outro lado, a audiência só cresce. Segundo o UOL Esporte, o serviço já contava com mais de 80 mil assinantes antes mesmo do início das oitavas de final da Libertadores.

O que é a Conmebol TV?

A Conmebol TV é um serviço de pay-per-view disponível nas operadoras Sky e Net/Claro. O canal foi criado em setembro de 2020, depois que a Globo rescindiu o contrato para a transmissão da Libertadores. Assim, os jogos que seriam exibidos pelo SporTV passaram para a Conmebol TV.

Além disso, as partidas da Copa Sul-Americana e da Recopa também migraram para a Conmebol TV. Afinal, o DAZN deixou de transmitir as competições, que ficaram “órfãs” depois da renegociação de contratos em decorrência da pandemia.

Dessa forma, a confederação sul-americana fechou uma parceria de três temporadas com o Grupo Bandeirantes e as empresas FC Diez Media e IMG para a criação da Conmebol TV. Portanto, todos os jogos que ficariam sem transmissão passaram a ter exclusividade do novo canal.

No entanto, o torcedor que quiser ver seu time na Conmebol TV precisa adquirir uma assinatura ao custo de R$ 39,90 por mês. Além disso, é necessário já ser assinante de uma das operadoras parceiras. A confederação ainda pretende lançar um aplicativo para vender planos pela internet, a fim de ampliar a base de clientes.

Como assistir

Para assistir à Conmebol TV, os assinantes da Sky que adquirirem o serviço podem sintonizar nos canais 220 e 221 (SD), ou 620 e 621 (HD). Os jogos também estão disponíveis pelo streaming da Sky Play. Na operadora Net/Claro, os números dos canais são 711, 712, 713 e 714

Como o conteúdo do canal tem produção assinada pela Band, a equipe de transmissão dos jogos traz os profissionais da emissora. Assim, os narradores são Oliveira Andrade, Ivan Bruno e Napoleão de Almeida. Já o time de comentaristas tem Eduardo Tironi, Fábio Piperno, Chico Garcia e o ex-goleiro Velloso.

Quais serão os próximos jogos

A fase de grupos da Libertadores 2020 teve 27 jogos transmitidos pela Conmebol TV. Nas oitavas de final, três confrontos tiveram exclusividade o novo canal, incluindo os jogos entre Boca Juniors e Internacional e River Plate x Athletico-PR.

Nas quartas de final, entretanto, o duelo entre Palmeiras e Libertad tem transmissão do SBT na TV aberta, enquanto Grêmio x Santos é exclusivo do Fox Sports. River x Nacional vai passar no Facebook, sob o comando da equipe do Esporte Interativo.

Já o confronto entre Boca Juniors x Racing terá exibição somente pela Conmebol TV, assim como um dos jogos das semifinais da competição. Além disso, o novo canal tem exclusividade sobre todas as partidas da Copa Sul-Americana.