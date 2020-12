Libertadores: Conmebol define datas e horários das quartas de final

A Conmebol definiu nesta sexta-feira (4) as datas e horários das quartas de final da Copa Libertadores. Ao todo, três brasileiros estão classificados para a fase – Santos, Palmeiras e Grêmio – e o Internacional ainda joga o confronto de volta contra o Boca Junior. O Colorado perdeu a ida nesta quarta (2), no Beira-Rio, por 1 a 0, mas tem a chance de dar o troco em cima dos argentinos, no dia 9, às 21h30, no La Bombonera.

Das sete equipes brasileiras que participaram da fase de grupos da Libertadores, quatro seguem vivas. O São Paulo se quer avançou ao mata-mata. No entanto, Flamengo e Athletico Paranaense caíram nas oitavas, e restaram apenas Santos, Palmeiras e Grêmio na competição, além do Inter.

Confira as datas das quartas de final da Liberadores

Libertad x Palmeiras

Ida: 8/12, 21h30 , no Defensores Del Chaco

Volta: 15/12, 21h30, no Allianz Parque

Grêmio x Santos

Ida: 9/12, às 19h15, na Arena do Grêmio

Volta: 16/12, às 19h15, na Vila Belmiro

River Plate x Nacional-URU

Ida: 10/12, às 21h30, no Libertadores da América

Volta: 17/12, às 21h30, no Gran Parque Central

Racing x Boca Junior ou Inter

Ida: 16/12, às 21h30, à definir

Volta: 23/12, às 21h30, à definir

Grêmio vence Guaraní e avança às quartas de final da Libertadores

O Grêmio, até então, é o último clube brasileiro a se garantir nas quartas de final da Copa Libertadores (Inter ainda joga contra o Boca). Logo depois de vencer o jogo de ida contra o Guaraní, do Paraguai, por 2 a 0, no país vizinho, o Tricolor Gaúcho jogou a volta com um passo na próxima fase. A equipe de Renato Portaluppi enfrentou os paraguaios nesta quinta-feira (3), em Porto Alegre, mas novamente venceu pelo mesmo placar.

Assim como na ida, os brasileiros venceram por 2 a 0 e chegaram às quartas. Aldemir dos Santos e o zagueiro Ferreira foram os responsáveis por balançarem as redes na partida e decretaram a classificação gremista. Na próxima fase, a equipe enfrenta o Santos.

Quando acontecem as semifinais da Libertadores?

De acordo com o cronograma da Conmebol, a previsão é para que as semifinais da competição aconteçam nos dias 5 e 6 de janeiro (ida) e 12 e 13 de janeiro (volta) de 2021. No entanto, a final está prevista para o dia 30 do mesmo mês, em jogo único no Estádio do Maracanã.