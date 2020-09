Copa do Brasil: CBF realiza sorteio das 8ª; saiba os possíveis duelos

Após a definição de todos os 16 classificados às oitavas de final da Copa do Brasil, CBF realiza sorteio nesta quinta, 1 de outubro, para definir os confrontos. Com pote único, é possível que já se tenha clássicos.

A CBF realiza nesta quinta-feira, 1º de outubro, o sorteio para definição dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. O evento marcado para às 11h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, terá transmissão ao vivo no site da CBF.

Logo depois do sorteio dos confrontos, a CBF fará mais um sorteio, dessa vez, para definir os mandos de campo da quinta fase.

A princípio, os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil serão disputados nas semanas de 28 de outubro e 4 de novembro.

Quem está classificado às 8ª da Copa do Brasil?

América MG, Ceará, Botafogo, Juventude e o Atlético GO, são os clubes que avançaram da Quarta Fase às oitavas.

Juntamente com essas equipes estão: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, que classificaram-se à Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga às oitavas.

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B.

O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase já que venceu a Copa Verde 2019.

Confira os 16 times classificados:

América-MG

Atlético-GO

Botafogo

Ceará

Juventude

Athletico-PR (Libertadores)

Corinthians (Disputou a Libertadores)

Flamengo (Libertadores)

Grêmio (Libertadores)

Internacional (Libertadores)

Palmeiras (Libertadores)

Santos (Libertadores)

São Paulo (Libertadores)

Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste de 2019)

Bragantino (campeão da Série B de 2019)

Cuiabá (campeão da Copa Verde de 2019)

Sorteio pode colocar clássicos já nas oitavas

De acordo com a CBF, a quinta fase da Copa do Brasil terá pote único, ou seja, todas as equipes podem se enfrentar.

A principio, o sorteio pode colocar frente a frente equipes como: Flamengo x Botafogo; Grêmio x Internacional; Fortaleza x Ceará; além dos confrontos entre equipes paulistas (Corinthians, São Paulo FC, Palmeiras e Santos).

Com isso, o torcedor pode esperar por algum clássico já nas oitavas de final.

Valores da Copa do Brasil

Os clubes classificados às oitavas de final vindos da Quarta Fase receberam a premiação de R$ 2,6 milhões.

Posteriormente, as equipes que se garantirem nas quartas de final, a CBF desembolsará R$3,3 milhões para cada.

Contudo, somando todas as fases, o campeão pode arrecadar até R$ 72,8 milhões, dependendo da fase que ele entrar.

De acordo com a CBF, a premiação para quem vencer o torneio é de R$54 milhões, e com esses valores, a Copa do Brasil é a competição mais valiosa do futebol brasileiro.

Confira os valores: