Copa do Brasil: definido classificados às oitavas; saiba quando é o sorteio

Todos os 16 classificados às oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos após a conclusão da Quarta Fase da Competição. Com isso, a CBF já divulgou a data e o sistema do sorteio.

Após vitória do Atlético GO sobre o Fluminense por 3 a 1, na noite de ontem (24), no Estádio Olímpico, estão definidos todos os 16 classificados às oitavas de final da Copa do Brasil.

A equipe goiana conseguiu avançar de fase com o triunfo e ainda embolsou a quantia de R$ 2,6 milhões destinados às equipes que conseguissem o feito.

Quem está classificado às oitavas de Copa do Brasil?

América MG, Ceará, Botafogo, Juventude e o Atlético GO, são os clubes que avançaram da Quarta Fase às oitavas.

Juntamente com essas equipes estão: Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, que classificaram-se à Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga às oitavas.

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B.

O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase já que venceu a Copa Verde 2019.

Confira os 16 times que disputarão as oitavas de final da Copa do Brasil:

América-MG

Atlético-GO

Botafogo

Ceará

Juventude

Athletico-PR (Libertadores)

Corinthians (Disputou a Libertadores)

Flamengo (Libertadores)

Grêmio (Libertadores)

Internacional (Libertadores)

Palmeiras (Libertadores)

Santos (Libertadores)

São Paulo (Libertadores)

Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste de 2019)

Bragantino (campeão da Série B de 2019)

Cuiabá (campeão da Copa Verde de 2019)

Quando acontece sorteio das oitavas de final?

De acordo com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) o sorteio para definição dos confrontos das oitavas de final acontece no próximo dia 1º de outubro, na sede da confederação.

No entanto, segundo a entidade todos os classificados entrarão no mesmo pote para o sorteio.

Deste modo, todos os confrontos são possíveis.

Valores da Copa do Brasil

Os clubes classificados às oitavas de final vindos da Quarta Fase receberam a premiação de R$ 2,6 milhões.

Posteriormente, as equipes que se garantirem nas quartas de final, a CBF desembolsará R$3,3 milhões para cada.

Contudo, somando todas as fases, o campeão pode arrecadar até R$ 72,8 milhões, dependendo da fase que ele entrar.

De acordo com a CBF, a premiação para quem vencer o torneio é de R$54 milhões.

Com esses valores, a Copa do Brasil é a competição mais valiosa do futebol brasileiro: