Copa do Brasil inicia Quarta Fase; saiba como foram os confrontos

Seis equipes iniciaram a busca pela vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (16), três jogos foram realizados válidos pelas partidas de ida da Quarta Fase da competição.

Hoje, mais dois jogos finalizam os duelos de ida da Quarta Fase da Copa do Brasil, que começa a definir os classificados às oitavas de final.

Quais foram os jogos da Copa do Brasil?

Ponte Preta x América MG

Ponte Preta e América MG abriram a Quarta Fase da Copa do Brasil.

Em jogo realizado no Estadio Moisés Lucarelli, o Majestoso, as duas equipes do Campeonato Brasileiro Série B ficaram no empate por 2 a 2.

Embora a Macaca tenha ficado a frente do placar por duas vezes, o Coelho conseguiu deixar tudo igual nos minutos finais.

A Ponte abriu o placar logo aos 5 minutos da etapa inicial na cabeçada de Moisés e encaminhava a vitória parcial no primeiro tempo, mas após falha de Guilherme Lazaroni nasceu o empate do América-MG, com Toscano, aos 43.

Na etapa final, a Macaca voltou à frente do marcador, novamente em jogada área. Peixoto fez o pivô, desviou para Bruno Rodrigues e correu para receber o cruzamento na área e desviar de cabeça, aos 29 minutos.

A partida ficou sem emoções até aos 46′, quando Felipe Azevedo deu números finais ao duelo e deixou tudo igual.

As equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (22), às 21h30, no Estádio Independência.

Brusque x Ceará

No único duelo entre equipes de diferentes divisões desta Quarta Fase da Copa do Brasil – Brusque na Série C e Ceará na A – a equipe da elite do futebol venceu o primeiro embate por 2 a 0.

Jogando no estádio Augusto Bauer, em Brusque, o time comandado por Guto Ferreira sofreu no início com os ataques da equipe da casa, mas a pontaria não estava afiada.

Sem o Quadricolor conseguir concluir em gols as chances criadas, coube ao Ceará abrir o placar do duelo.

Aos 37′ da etapa inicial, Leandro Carvalho aproveitou a saída de bola errada do goleiro Zé Carlos, e fez o primeiro do Vozão.

No segundo tempo, o Brusque voltou a pressionar os cearenses, mas a bola teimava em não entrar.

Como diz o ditado: “Quem não faz, toma”, e Vina que entrou na etapa final, fez jus ao ditado e deixou o dele ao dominar a bola sozinho, driblar o goleiro e empurrar para o gol.

Com a vitória, o Ceará conseguiu um boa vantagem para o jogo de volta. Para se classificar, o Brusque precisa vencer o jogo por três gols de diferença.

Os clubes voltam a se enfrentar no jogo da volta, marcado para quarta-feira (23), às 21h30, na Arena Castelão

Fluminense x Atlético GO

Os dois clubes fizeram um dos duelos mais esperados da Quarta Fase da Copa do Brasil, por envolver duas equipes da Série A.

No jogo de ida, realizado no Maracanã, o Flu saiu com vantagem e venceu o confronto por 1 a 0.

O Tricolor sofria para furar o bloqueio da equipe goiana, então coube ao zagueiro do Dragão, João Victor, dar uma ajuda aos cariocas.

Após Egídio cobrar um escanteio aos 31 minutos da etapa final, o zagueiro empurrou de cabeça para o próprio gol e garantiu a vitória do Fluzão.

Os dois times voltam a se enfrentar no dia 24 de setembro, em Goiânia, às 20h.

Para se classificar, basta o Fluminense, no mínimo, empatar o confronto. Em casa de vitória por um gol para o Atlético, a decisão irá para os pênaltis.

Jogos de hoje na Copa do Brasil

Mais dois duelos, a serem realizados nesta quinta-feira (17), fecham os jogos de ida da Quarta Fase da Copa do Brasil.

Juventude x CRB

A princípio, Juventude e CRB abrem a rodada de quinta-feira (17), da Quarta Fase da Copa do Brasil.

O duelo entre equipes da Série B acontece no Estádio Alfredo Jaconi, às 16h.

Os gaúchos avançaram de fase após vencerem nos pênaltis o América RN. Após empate por 1 a 1 nos dois jogos, o Juventude venceu por 5 a 3 nas penalidades, e carimbou sua vaga.

O CRB conseguiu derrubar o Cruzeiro e garantir sua vaga na Quarta Fase. Depois de vencer o duelo de ida por 2 a 0, os alagoanos arrancaram um empate por 1 a 1 em Minas, e avançaram na competição.

Onde assistir:

O Premiere exibe o duelo de amanhã. Na TV aberta, não haverá transmissão.

Botafogo x Vasco

Talvez, esse seja o duelo mais esperado da Quarta Fase da Copa do Brasil.

Contudo, por se tratar de um clássico gigante do futebol brasileiro, o duelo entre Botafogo e Vasco é um dos jogos mais aguardados da competição.

O Fogão garantiu vaga na Quarta Fase depois de eliminar o Paraná por 3 a 1 na soma dos placares.

No entanto, os Cruzmaltinos sofreram um pouco mais, e só garantiram a vaga nas penalidades.

Depois de empatar em 2 a 2 no placar agregado com o Goiás, o Vasco conseguiu vencer o clube esmeraldino por 3 a 2 nos pênaltis.

Onde assistir?

A partida que acontece às 19h desta quinta (17), no Estádio Nilton Santos, não terá transmissão da TV Aberta.

Mas, nos canais fechados, o Premiere exibe o clássico ao vivo.

Quem já está classificado às oitavas da Copa do Brasil ?

Essa é a última fase antes das oitavas de final, na qual, entrarão mais 11 equipes na Copa do Brasil. Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, classificaram-se para a Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga às oitavas.

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B. O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase já que venceu a Copa Verde 2019.