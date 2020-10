Embate marcado para esta quarta-feira (14), na Arena Castelão, será o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, e colocará Rogério Ceni contra o São Paulo, mais uma vez; no entanto, histórico do ex-goleiro contra o Tricolor Paulista, não é bom.

Copa do Brasil: Fortaleza x São Paulo abrem oitavas; veja onde assistir

Fortaleza x São Paulo abrem nesta quarta-feira (14) os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo marcado para às 19h15, na Arena Castelão, marca a estreia das duas equipes na competição.

O Tricolor Paulista, por ter se classificado para a Libertadores deste ano, garantiu vaga direta nas oitavas. Entretanto, o Tricolor Cearense também conquistou a vaga, visto que venceu a Copa Nordeste do ano passado.

O duelo de hoje à noite pela Copa do Brasil colocará novamente Rogério Ceni contra o São Paulo FC. Entretanto, o histórico do eterno camisa 01 da equipe, contra o Tricolor do Morumbi, não é bom.

Rogério Ceni x São Paulo FC

Como jogador, todos sabem que Rogério Ceni nunca enfrentou o São Paulo FC, até porque jogou sua carreira inteira pelo clube.

No entanto, como treinador, Rogério já duelou contra seu ex-clube em três ocasiões. Porém, perdeu em todas.

Relembre os embates Fortaleza x São Paulo:

Brasileirão 2019

Fortaleza 0 x 1 São Paulo (Castelão)

São Paulo 2 x 1 Fortaleza (Pacaembu)

Brasileirão 2020

São Paulo 1 x 0 Fortaleza (Morumbi)

Em todas essas ocasiões, o ex-goleiro jogou partidas em competições de pontos corridos, mas desta vez, enfrenta seu ex-clube num mata-mata. Será que o resultado pode ser diferente?

Para sabermos, apenas assistindo ao confronto.

Onde assistir ?

A partida não terá transmissão na TV aberta, mas os canais por assinatura, SporTV e Premiere exibem o jogo.

O Sportv exibe o jogo, exceto para o Estado do Ceará, mas o Premiere transmite a partida para todo o Brasil.

Outras partidas da Copa do Brasil, quando acontecem?

O embate de hoje a noite será o único jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil nesta semana.

As demais partidas estão programadas para acontecer entre os dias 27, 28 e 29 deste mês. Mas antes disso, tem o jogo de volta do duelo de hoje a noite, marcado para o dia 25, às 20h30, no Morumbi.

Confira os jogos de ida da Copa do Brasil

Quarta (14/10)

Fortaleza x São Paulo FC – 19h15

Terça-feira (27/10)

Botafogo x Cuiabá – 21h30

Quarta-feira (28/10)

Santos x Ceará – 16h

Atlético GO x Internacional – 19h

Athletico PR x Flamengo – 21h30

Corinthians x América MG – 21h30

Quinta-feira (29/10)