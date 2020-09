Copa do Brasil: Vasco e Botafogo duelam vaga nas 8ª; saiba onde assistir

Após o Botafogo sair vitorioso do jogo de ida da Quarta Fase da Copa do Brasil por 1 a 0, só resta ao Vasco vencer o clássico de hoje, para garantir a classificação. Vitória por um gol do Cruzmaltino, decisão será nas penalidades.

Vasco e Botafogo duelam nesta quarta-feira (23), em São Januário, em busca de uma vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Após vitória do Glorioso no jogo de ida por 1 a 0, no Nilton Santos, o Cruzmaltino precisa reverter o placar por dois gols ou mais de diferença para se classificar.

Esse será o terceiro duelo entre as equipes em 10 dias. Antes do jogo pela Copa do Brasil, Vasco e Botafogo jogaram pelo Campeonato Brasileiro, na ocasião, o time comandado por Ramon venceu o confronto por 3 a 2.

O Fogão chega para a partida precisando apenas do empate. No entanto, em caso de vitória do Vasco por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Onde assistir Vasco x Botafogo ?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Vasco e Botafogo entram a campo às 21h30, desta quarta-feira (23), no Estádio São Januário.

A Globo transmite a partida para a TV aberta, com Luis Roberto na narração, ao lado de Roger Flores e Junior nos comentários.

No entanto, o SporTV também exibe a partida, mas com Luiz Carlos Jr. no comando e Pedrinho junto com PVC de comentaristas.

Quais os outros jogos de hoje da Copa do Brasil ?

Nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, o Ceará encara o Brusque posteriormente de ter ganhado o jogo de ida por 2 a 0, na casa do adversário.

Com boa vantagem no placar, a equipe cearense tem grandes chances de avançar na competição, e só se desclassifica caso perca o jogo por três gols de diferença.

Contudo, caso o Brusque vença a partida por 2 gols de diferença, a decisão vai para os penais.

Onde assistir?

A TV Verdes Mares, filial da Globo, transmite o duelo para todo o Estado do CE com narração de Antero Neto, comentários de Tom Alexandrino e reportagem de Lucas Catrib.

No entanto, o SporTV 2 transmite o jogo para todo o Brasil, com narração de Daniel Pereira, comentários de Renata Mendonça e reportagem de Caio Ricard.

Jogos de terça-feira

Ontem, duas equipes garantiram vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil: América MG e Juventude

O Coelho enfrentou a Ponte Preta, no Estádio Independência, e não teve dificuldades para vencer a partida por 3 a 1. Após empate no jogo de ida por 2 a 2, os mineiros foram soberanos sobre seus domínios e fizeram 2 a 0 logo na etapa inicial.

Felipe Azevedo aos 32 minutos e Alê aos 36′ deram os primeiros passos da classificação do América.

No segundo tempo, Rodolfo ampliou o marcador, de pênalti, aos 15 minutos. Mas, Apodi ainda conseguiu descontar para a Macaca nos acréscimos.

Outra equipe que garantiu vaga nas oitavas foi o Juventude, que perdeu por 1 a 0 para o CRB, no Estádio Rei Pelé.

Embora tenha saído derrotado do duelo, o Ju ganhou o jogo de ida por 2 a 0, em casa, e a derrota não atrapalhou a classificação da equipe.

Léo Gamalho, em cobrança de pênalti aos 32 minutos do primeiro tempo, fez o único gol da partida.

Agora, a equipe de Caxias do Sul (RS) espera o sorteio para conhecer o próximo adversário no sonho do bicampeonato do torneio.

Quem já está nas oitavas de final da Copa do Brasil?

Com os jogos de ontem, a competição já conta com 13 equipes confirmadas na próxima fase:

Além de Juventude e América MG, Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo, classificaram-se para a Copa Libertadores 2020, portanto, conquistaram a vaga às oitavas.

Por outro lado, o RB Bragantino conseguiu a vaga porque é o campeão do último Campeonato Brasileiro Série B. O Fortaleza venceu a Copa do Nordeste de 2019, portanto também está nas oitavas. E o Cuiabá, está garantido na fase já que venceu a Copa Verde 2019.