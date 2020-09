Matheus Babi anotou o gol da vitória por 1 a 0 do Botafogo, que agora, leva vantagem para o confronto da volta na próxima quarta-feira (23), em São Januário; Juventude e CRB também jogaram pela competição nesta quinta.

Botafogo vence Vasco no jogo de ida da Quarta Fase da Copa do Brasil

No jogo mais aguardado da Quarta Fase da Copa do Brasil, o Botafogo venceu o Vasco por 1 a 0, nesta quinta-feira (17), no Estádio Nilton Santos, e agora, leva vantagem para o duelo da volta.

Como foi a partida?

O Clássico da Amizade, como é conhecido o confronto entre Botafogo e Vasco, foi marcado pelo equilíbrio.

Sem muitas chances reais de gol no primeiro tempo, o Cruzmaltino teve a melhor oportunidade da etapa inicial. Aos 16 minutos, Cano recebeu livre dentro da área, mas parou em Gatito.

No entanto, no segundo tempo o jogo foi mais elétrico. Aos 16′, Bruno Nazário recebeu de Caio Alexandre que finalizou em chute cruzado, porém o goleiro vascaíno, mais uma vez, fez a defesa.

Logo depois, o Vasco respondeu, aos 18 minutos, em chute de longa distância de Marcos Junior que bateu na trave de Gatito.

O gol

Após cruzamento do camisa 10 do Botafogo, Bruno Nazário, o atacante Matheus Babi subiu e cabeceou para as redes, aos 22 minutos.

Fernando Miguel chegou a encostar na bola, mas não foi suficiente: Botafogo 1 a 0 no Vasco.

Esse foi o terceiro gol do atacante botafoguense em dois jogos contra o rival.

No final de semana, o atacante marcou duas vezes, mas o alvinegro perdeu por 3 a 2 diante do Cruzmaltino.

E o jogo da volta?

A vitória da Botafogo dá a vantagem para equipe no jogo da volta que acontece na próxima quarta-feira, às 21h30, em São Januário.

O empate garante o alvinegro nas oitavas de final da Copa do Brasil, assim como a vitória por qualquer número de gols.

Ao Vasco, só vencendo para avançar.

Caso a equipe vença a partida por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. No entanto, dois gols ou mais, o Cruzmaltino passa às oitavas.

Juventude x CRB

Juventude e CRB abriram os jogos da Quarta Fase desta quinta-feira.

Jogando em Caxias do Sul (RS), a equipe da casa venceu os alagoanos por 2 a 0, e está com boa vantagem para o jogo da volta.

O lateral Igor e meio-campista Wagner foram os responsáveis pelos gols do time gaúcho no duelo.

Aos 33 minutos da etapa inicial, Igor aproveitou rebote e finalizou de fora da área. A bola desviou no zagueiro do CRB, Reginaldo, e entrou para as redes.

Aos 35′ do segundo tempo, Marciel deu passe para Dalberto nas costas da marcação, ele tocou para o meio da área e Wagner chegou para empurrar para o gol: 2 a 0 para o Ju.

Jogo da volta

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça, em Maceió, no Estádio Rei Pelé. O duelo está marcado para as 19h.