10 maiores artilheiros da Copa do Brasil até hoje

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do futebol brasileiro, com equipes das mais diferentes regiões do país. Grandes jogadores já defenderam a camisa do seu clube em campo, disputando além das vitórias as posições no ranking de maiores artilheiros da história do campeonato. Saiba quem integram a lista e quem lidera.

Como funciona a Copa do Brasil?

Times dos 26 estados e do Distrito Federal disputam a Copa do Brasil, principal competição de futebol do calendário brasileiro. Organizado pela CBF, o torneio existe desde 1989 com o objetivo de dar oportunidade para pequenos clubes enfrentarem os grandes e concorrerem de igual para igual pelo troféu.

Em 1989, a primeira edição da Copa do Brasil foi disputada com o Grêmio campeão e o Sport vice.

O fator mais atrativo da Copa do Brasil é a premiação. Em cada etapa que os elencos avançam, eles ganham um valor milionário da CBF como recompensa. Em cada nova edição, os valores sofrem reajustes positivos. O torneio de futebol segue os moldes europeus, ou seja, todas as fases acontecem no sistema mata-mata, onde um jogo ou dois, ida e volta, são realizados.

O sorteio define cada um dos jogos na primeira fase, onde 80 clubes disputam. Assim, os clubes avançam para a segunda fase, depois a terceira, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a final.

Quem são os artilheiros da Copa do Brasil?

O maior artilheiro da Copa do Brasil é Fred, ídolo do Fluminense e do Atlético Mineiro, com 37 gols. De acordo com dados do portal Gaúcha Zero Hora, o atleta contabiliza 56 partidas disputadas na competição.

Em 2005, Fred Guedes marcou 14 gols jogando pelo Cruzeiro, artilheiro da edição. Ele também destacou-se em 2010 quando balançou as redes por seis vezes no Fluminense.

Também estão na lista de maiores artilheiros Romário, com 36 gols, Viola, com 29, além de Gabriel Barbosa, com 26 marcações.

1º Fred:

37 gols em 56 jogos

2º Romário:

36 gols em 46 jogos

3º Viola:

29 gols em 44 jogos

4º Oséas:

28 gols em 53 jogos

5º Paulo Nunes:

28 gols em 58 jogos

6º Dodô:

26 gols em 55 jogos

7º Gabigol:

26 gols em 46 jogos

8º Luís Fabiano:

25 gols em 37 jogos

9º Léo Gamalho:

25 gols em 39 jogos

10º Evair:

24 gols em 36 jogos

Quem foi o artilheiro da primeira edição?

Em 1989, a Copa do Brasil foi disputado pela primeira vez na história do futebol. As partidas foram jogadas entre de 19 de julho a 2 de setembro.

Gérson da Silva, do Atlético Mineiro, foi o artilheiro na primeira edição da competição. O atacante anotou 7 gols em todo o torneio da CBF, levando o clube até as quartas de final, quando foi derrotado pelo Goiás.

Na final, o Grêmio derrotou o Sport na grande final por 2 a 1 no segundo jogo. O primeiro terminou empatado em zero a zero.

O atacante Gérson foi jogador do Galo entre o final da década de 1980 e início da década de 1990.

Quem clubes são os maiores campeões?

Dezesseis clubes já levantaram a taça da Copa do Brasil, mas só o Cruzeiro é o maior campeão com seis títulos, conquistados em 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

O segundo lugar pertence ao Grêmio, pentacampeão enquanto o Palmeiras aparece em quarto lugar com quatro taças do campeonato de futebol da CBF.

Confira a lista completa de todos os campeões.

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians – 3 títulos (1995, 2002 e 2009)

Flamengo – 4 títulos (1990, 2006, 2013 e 2022)

Atlético MG – 2 título (2014 e 2021)

Athletico PR – 1 título (2019)

Internacional – 1 título (1992)

Criciúma – 1 título (1991)

Fluminense – 1 título (2007)

Sport – 1 título (2008)

Santos – 1 título (2010)

Juventude – 1 título (1999)

Santo André – 1 título (2004)

Paulista – 1 título (2005)

Vasco – 1 título (2011)

