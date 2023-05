Quando acaba o Brasileirão 2023? Data da última rodada

O calendário com todas as rodadas do Brasileirão foi divulgado pela CBF no início da temporada. Cada um dos vinte clubes já sabe quando será a última rodada do torneio de futebol e o caminho até o título brasileiro. De acordo com a previsão da CBF, confira quando acaba o Campeonato Brasileiro e os jogos da última rodada.

Quando acaba o Brasileirão 2023

De acordo com o calendário da CBF, a temporada do Brasileirão termina no domingo, 03 de dezembro. Seguindo a tradição, a última rodada do campeonato realiza todos os dez jogos no mesmo dia e horário, no período da tarde.

Esta é a data prevista pelo calendário da entidade. No entanto, a última rodada pode sofrer alterações desde o dia até os estádios que vão receber os confrontos. É importante lembrar que o desdobramento dos jogos é estabelecido de acordo com a grade das emissoras da Globo, além de seguir as ordens de segurança e logísticas.

Na temporada passada, o campeonato terminou em novembro devido à Copa do Mundo em dezembro, no Catar. O Campeonato Brasileiro da Série A, primeira divisão, é disputado em 38 rodadas entre pontos corridos.

O Campeonato Brasileiro da Série A, referente à primeira divisão do futebol brasileiro, reúne 20 clubes das mais diferentes regiões do país em 38 rodadas. A competição é disputada em pontos corridos, ou seja, os times jogam dois turnos e enfrentam os demais duas vezes: uma como mandante e a outra fora de casa.

Cada vitória dá ao elenco três pontos, enquanto o empate garante um ponto aos dois lados. Ao fim da temporada, o primeiro colocado da classificação levanta o caneco de campeão brasileiro. Além disso, os quatro primeiros se classificam para a fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto e o sexto vão para a fase preliminar.

Do sétimo ao 12º, se garantem na Sul-Americana. Na parte de baixo da tabela, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro.

Jogos da última rodada do Brasileirão 2023

Confira todos os jogos da última rodada do Brasileirão.

Cuiabá x Athletico PR

Arena Pantanal

Horário: a definir

Bahia x Atlético MG

Arena Fonte Nova, em Salvador

Horário: a definir

Coritiba x Corinthians

Estádio Couto Pereira

Horário: a definir

Internacional x Botafogo

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Horário: a definir

Cruzeiro x Palmeiras

Estádio Independência

Horário: a definir

Goiás x América MG

Estádio Serrinha, em Goiânia

Horário: a definir

Santos x Fortaleza

Estádio Vila Belmiro, em Santos

Horário: a definir

São Paulo x Flamengo

Estádio do Morumbi

Horário: a definir

Vasco x RB Bragantino

Estádio São Januário

Horário: a definir

Fluminense x Grêmio

Estádio do Maracanã

Horário: a definir

Quem é o atual campeão brasileiro?

O Palmeiras é o atual campeão brasileiro. No ano passado, o time ocupou a liderança durante toda a competição para fechar a temporada com 81 pontos, somados em 23 vitórias, 12 empates e três derrotas.

O Verdão obteve a melhor campanha do Brasileirão, somados em 66 gols marcados e apenas 27 sofridos sob o comando de Abel Ferreira. Este ano, o Palmeiras terá que passar o troféu e o legado para outro clube ao fim da temporada.

Na última rodada, o Palmeiras perdeu para o Internacional por 3 a 0.

Premiação do Brasileirão

A premiação do Campeonato Brasileiro da Série A em 2023 ainda não foi definida pela CBF. Os valores em dinheiro são entregues do primeiro ao 16º colocado na classificação como forma de recompensa pelo esforço e dedicação dentro de campo.

Se a CBF manter a premiação entregue na temporada passada, o campeão brasileiro vai faturar R$ 45 milhões, enquanto o segundo ganha R$ 42,7 milhões e o terceiro R$ 40,5 milhões.

Confira todos os valores da premiação do ano passado.

1º colocado - R$ 45 milhões

2º colocado - R$ 42,7 milhões

3º colocado - R$ 40,5 milhões

4º colocado - R$ 38,2 milhões

5º colocado - R$ 36,0 milhões

6º colocado - R$ 33,7 milhões

7º colocado - R$ 31,5 milhões

8º colocado - R$ 29,2 milhões

9º colocado - R$ 27,0 milhões

10º colocado - R$ 24,7 milhões

11º colocado - R$ 19,3 milhões

12º colocado - R$ 18,0 milhões

13º colocado - R$ 16,6 milhões

14º colocado - R$ 16,2 milhões

15º colocado - R$ 15,7 milhões

16º colocado - R$ 15,2 milhões

