Águia Negra x Vitória – 9/3/2021: onde assistir jogo ao vivo

Águia Negra-MS e Vitória-BA se enfrentam nesta terça-feira (9), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2021. Precisando apenas do empate para seguir no torneio, os baianos entram em campo às 19h15, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante-MS.

Assim como na edição anterior, a regra do empate para o visitante na primeira fase permanece. Em melhor posição no ranking da CBF que seu adversário, o Vitória joga fora de casa. No entanto, tem a vantagem do empate. Ao Águia, só a vitória interessa para seguir no torneio.

Águia Negra-MS x Vitória-BA: onde assistir?

Onde assistir Águia Negra-MS x Vitória-BA: SporTV

A partida da Copa do Brasil entre Águia Negra e Vitória não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o torcedor pode assistir o confronto ao vivo no SporTV, a partir das 21h30.

Quais são os canais do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Como os clubes chegam ao jogo?

Atual bicampeão do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol, o Águia Negra não começou a temporada de 2021 como se esperava. Em duas partidas no Estadual, o clube não venceu nenhum, empatando os dois compromissos. Com dois pontos, o Rubro-negro ocupa o segundo lugar do Grupo A, a quatro pontos do líder Dourados Atlético Clube.

Já o Vitória chega para o duelo com quatro jogos nesta temporada: sendo dois pelo Estadual e dois então pela Copa do Nordeste. No Campeonato Baiano, o clube soma um empate e uma vitória, e ocupa o quinto lugar da tabela. No Nordestão, o clube estreou com vitória, mas perdeu na última rodada para o Ceará, por 3 a 1.

Onde será Águia Negra x Vitória

O confronto entre os clubes será realizado então no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, interior do Mato Grosso do Sul. Embora jogue fora de casa, o Vitória precisa apenas de um empate para seguir na competição.

Jogos da Copa do Brasil desta terça-feira

Águia Negra-MS x Vitória-BA – 19h15 – SporTV

Campinense x Bahia – 21h30 – SporTV

