Supercopa do Brasil: data e como assistir Palmeiras x Flamengo

Com o título do Palmeiras na Copa do Brasil, conquistado no dia 7 de março de 2021, está definido o confronto da Supercopa do Brasil. A primeira final da temporada de 2021 terá frente a frente os dois primeiros colocados do ranking da CBF: Palmeiras x Flamengo. Atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Rubro-negro também é o atual vencedor da Supercopa. Veja quando será o confronto.

A CBF já divulgou a data da disputa da Supercopa do Brasil, que acontece em jogo único. A data será dia 11 de abril, mas a entidade ainda não definiu o horário nem o local do jogo.

Quais são os campeões da Supercopa do Brasil?

Criada em 1990, a Supercopa do Brasil teve apenas três edições desde seu surgimento. Isso porque após a primeira e segunda edição, a competição foi interrompida. No entanto, a CBF retomou o torneio em 2020, com a partida entre Flamengo e Athletico-PR.

Na primeira disputa, a partida ocorreu entre o Vasco da Gama, campeão brasileiro, contra o Grêmio, vencedor da Copa do Brasil. No entanto, o jogo entre as equipes não ocorreu em um jogo específico. Isso porque os clubes se enfrentaram na Copa Libertadores da América 1990, e o confronto no torneio continental, serviu de disputa para a Supercopa.

Logo depois de um empate em 0 a 0 no primeiro jogo, o Tricolor venceu o segundo por 2 a 0, n Estádio Olímpico Monumental e se sagrou campeão.

No ano seguinte, o campeão brasileiro, Corinthians, enfrentou o vencedor da Copa do Brasil, o Flamengo. Desta vez em jogo único, o Timão venceu o jogo com gol de Neto, e se consagrou como segundo campeão da Supercopa.

Por fim, o Flamengo voltou a disputar o torneio em 2020, após vencer o Campeonato Brasileiro de 2019. Na decisão encarou o Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil. Em jogo realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Rubro-negro venceu por 3 a 0, com gols de Bruno Henrique, Vitinho e Arrascaeta, e conquistou seu primeiro troféu na competição.

Campeões:

1990: Grêmio – venceu o Vasco.

1991: Corinthians – venceu o Flamengo.

2020: Flamengo – venceu o Athletico-PR.

Flamengo conquista o bi no Brasileiro

Campeão do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano seguido, o Flamengo disputará a Supercopa novamente. Diferentemente de 2019, o Rubro-negro não venceu a competição com sobras, mas concretizou o título na última rodada, mesmo com derrota para o São Paulo. Com 71 pontos, o clube terminou então com apenas um de diferença para o Internacional.

Campanha do Flamengo no Brasileirão 2020:

38 jogos

21 vitórias

8 empates

9 derrotas

68 gols pró

48 gols sofridos

Palmeiras é campeão invicto na Copa do Brasil

Já o Verdão venceu a Copa do Brasil de maneira invicta. O Palmeiras entrou na competição a partir das oitavas de final, e então despachou o RB Bragantino ao vencer o primeiro jogo por 3 a 1 e o segundo por 1 a 0. Na sequência, encarou o Ceará e venceu o primeiro jogo e empatou o segundo: 3 a 0 e 2 a 2.

Na semifinal, o clube enfrentou o América-MG, que então havia eliminado o Corinthians na fase anterior. Logo depois de um empate em 1 a 1 na ida, o Verdão venceu a volta por 2 a 0 e chegou à decisão. Na final, venceu os dois jogos diante do Grêmio: 1 a 0 e 2 a 0.

Campanha do Palmeiras na Copa do Brasil

8 jogos

6 vitórias

2 empates

Nenhuma derrota

15 gols pró

4 gols sofridos

