América MG x Palmeiras (30/12) na Copa do Brasil: veja onde assistir

América MG x Palmeiras decidem nesta quarta (30) uma vaga na final da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam às 21h30, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). No confronto de ida no Allianz Parque, no dia 23, Palmeiras x América MG empataram em 1 a 1. No entanto, se o empate persistir, a decisão será nos pênaltis. Quem vencer no tempo regulamentar, avança à final e enfrenta o vencedor de São Paulo x Grêmio.

América MG x Palmeiras pela Copa do Brasil: onde assistir?

A Rede Globo transmite o jogo na TV aberta para o Estado de Minas Gerais. No entanto, as regiões de Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia não terão a transmissão do confronto. Rogério Corrêa narra a partida entre América MG x Palmeiras, mas com comentários de Bob Faria e Henrique Fernandes.

O SporTV o Premiere exibem a semifinal para todo o Brasil, mas na TV fechada. Odinei Ribeiro narra a partida, com comentários de Renata Mendonça e Maurício Noriega.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

+ Corinthians tem desempenho de vice-líder com Mancini; veja os números

Como as equipes chegam à decisão?

Logo depois de empatarem em 1 a 1 na semana passada, o Coelho voltou a campo no sábado (26) e venceu o CRB por 1 a 0 pelo Brasileiro Série B. A vitória manteve os mineiros na cola da Chapecoense, líder da competição com 62 pontos. Agora, o time de Lisca soma 60, e é segundo colocado com sobras.

Já o Verdão atuou no domingo (27), contra o Red Bull Bragantino, e venceu por 1 a 0 pelo Brasileirão Séria A. Os três pontos deixaram a equipe de Abel Ferreira ainda na sexta posição, mas a dois pontos do G-4.

Escalações de América MG x Palmeiras

Poupados no final de semana, o goleiro Matheus Cavichioli e o atacante Felipe Azevedo estão à disposição de Lisca para o duelo contra o Palmeiras. No entanto, o zagueiro Joseph e os laterais Diego Ferreira e João Paulo seguem de fora. Já o meia Guilherme e o volante Zé Ricardo se recuperam de lesão, mas podem ser relacionados para o jogo.

América-MG: Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e Sávio; Flávio, Juninho e Geovane; Felipe Azevedo, Ademir e Rodolfo.

O time paulista também preservou alguns atletas na partida do final de semana, como é o caso de Rony e Gustavo Gómez. No entanto ambos voltam a ficar à disposição de Abel Ferreira. A baixa do Palmeiras será Gabriel Véron, que se lesionou no confronto contra o Red Bull Bragantino. Luiz Adriano deve herdar a vaga.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Rony e Luiz Adriano.

Outros jogos da Copa do Brasil

Além do confronto entre América MG x Palmeiras, a outra semifinal também acontece na quarta (30). Assim como no jogo em Minas, São Paulo x Grêmio se enfrentam às 21h30, no Morumbi.