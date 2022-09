Aqui está tudo sobre onde assistir o jogo do Corinthians hoje (15/09/22)

A classificação para a final da Copa do Brasil está em jogo! Quem vai levar a melhor, Corinthians ou Fluminense? As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (15/09), na Neo Química Arena, pela partida de volta na semifinal às 20h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir o jogo do Corinthians hoje e todas as informações da partida decisiva.

No primeiro jogo, as equipes empataram em 2 a 2, no Maracanã. Em caso de novo empate, a partida segue para a disputa de pênaltis.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje na Copa do Brasil vai passar no SporTV e Premiere, às 20h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode assistir a semifinal no GloboPlay, serviço de streaming.

Com exclusividade, os canais serão os responsáveis por transmitirem todas as emoções do confronto na semifinal da Copa do Brasil, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, por outro lado, só está disponível por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90 ao mês.

Para quem prefere assistir pelo celular, a opção é o GloboPlay, plataforma de streaming. Os assinantes tem acesso no aplicativo também do tablet, computador e até mesmo pela smart TV. Para quem ainda não é membro da plataforma, basta acessar o site www.globoplay.globo.com e, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês, optar pelo melhor pacote.

Arbitragem de Corinthians x Fluminense:

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Rafael da Silva Alves (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Guilherme Dias Camilo (FIFA)

Quatro Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima

Quinto Árbitro: Amanda Pinto Matias

Analista de Campo: Ednilson Corona

Árbitro de Vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira

AVAR: Helton Nunes

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Adriano Milczvski

Observador de VAR: Emerson Augusto de Carvalho

Jogo entre ida Fluminense x Corinthians na Copa do Brasil

Pelo jogo de ida na semifinal da Copa do Brasil em 29 de agosto, Fluminense e Corinthians se enfrentaram no Maracanã, no Rio de Janeiro. O resultado em 2 a 2, entretanto, deixou tudo aberto para o confronto de volta, realizado na casa do Timão.

No primeiro tempo, Ganso precisou de apenas 4 minutos para abrir o placar de pênalti. Renato Augusto, aos 23 minutos, deixou tudo igual. Para dar ainda mais emoção na partida, Arias deu a vantagem novamente para o Tricolor do Rio.

Pelo segundo tempo, o elenco do Corinthians mostrou a superioridade no jogo ofensivo, enquanto o Fluminense continuou a segurar-se. Nos acréscimos, entretanto, Róger Guedes deixou novamente tudo igual.

Confira no vídeo a seguir como foi a partida de ida entre as equipes na Copa do Brasil.

BASTIDORES | FLUMINENSE 2 x 2 CORINTHIANS | COPA DO BRASIL 2022 Com gol aos 44 minutos do segundo tempo, o Timão empatou o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã, deixando a decisão de uma vaga na final da Copa do Brasil para a Neo Química Arena, no jogo de volta! Veja os bastidores do jogo aqui na Corinthians TV!

Prováveis escalações de Corinthians x Fluminense

Para o técnico Vitor Pereira, os atletas Maycon, Paulinho e Junior Moraes estão lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico do Timão. Por esse motivo, não estão disponíveis para jogarem nesta quinta-feira.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera, Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto.

Já Fernando Diniz não terá André, por suspensão em acúmulo de cartões amarelos, enquanto Luan e David Duarte seguem fora por lesões.

No ataque, o comandante deve manter Jhon Arias e Cano na linha de frente já que planeja mostrar o lado ofensivo dentro de campo.

Provável escalação do Fluminense: Fabio; Manoe, Nino, Caio, Samuel Xavier; Gustavo, Wellington, Ganso, Matheus Martins; Arias e Cano.

Flamengo está na final da Copa do Brasil 2022

Ao vencer o São Paulo por 1 a 0 ontem, o Flamengo carimbou o seu passaporte até a final da Copa do Brasil. No agregado, o elenco carioca marcou 4 a 1 no placar, com gols de João Gomes, Gabigol, Everton Cebolinha e Arrascaeta.

O Flamengo está de volta para disputar uma final de Copa do Brasil depois de cinco anos. A última vez foi em 2017, quando enfrentou o Cruzeiro e perdeu nos pênaltis ao elenco mineiro. O elenco quer o seu quarto título na história da competição.

O vencedor irá enfrentar o grupo de Dorival Junior nos dias 12 e 19 de outubro, ambas quartas-feiras.

