Confira os memes do Corinthians na 1ª derrota da Libertadores 2023

O Corinthians tropeçou na segunda rodada da Libertadores. Nesta quarta-feira, 20 de abril, o Timão perdeu para o Argentinos Juniors por 1 x 0, na Neo Química Arena. Por outro lado, o resultado fez a alegria dos rivais, que provocaram com memes do Corinthians após a derrota do elenco paulista.

Esta é a primeira vitória do Corinthians na edição. Na primeira rodada, o time ganhou do Liverpool fora de casa, no Uruguai, por 3 a 0, com gols de Balbuena e Róger Guedes.

Memes do Corinthians na derrota da Libertadores

Contra o Cruzeiro, o Corinthians estreou com vitória no Brasileirão. Na Copa do Brasil, entretanto, perdeu para o Remo no primeiro jogo da terceira fase no Pará. Pela Libertadores, o Timão venceu o Liverpool no Uruguai e abriu vantagem na liderança do grupo.

Nesta quarta-feira, o resultado do alvinegro não foi o esperado. Com gol de Javier Cabrera, o Argentinos Juniors saiu da Neo Química Arena com os três pontos, assumindo provisoriamente a liderança do grupo E.

O trabalho do treinador Fernando Lázaro é alvo de duras críticas dos corintianos. Alguns jogadores também recebem críticas e cornetas.

Do outro lado, rivais aproveitaram com memes do Corinthians. O nome de Vítor Pereira, ex-comandante do alvinegro, viralizou nas redes sociais com comparações entre os dois treinadores.

Alguns perfis de sátiras, inclusive, até pediram a permanência de Fernando Lázaro.

O nome de Rogério Ceni também apareceu.

Os memes do Corinthians continuaram.

antes de dormir eu vou contar uma piada pra vcs

Qual é o próximo jogo do Corinthians?

O Corinthians volta a jogar no domingo, 23 de abril, contra o Goiás pela segunda rodada do Brasileirão. O confronto vai acontecer no Estádio Serrinha, em Goiânia, às 19h (Horário de Brasília).

O Timão anotou os três pontos na primeira rodada contra o Cruzeiro. Já o Goiás perdeu para o Athletico fora de casa, em Curitiba. O duelo entre Timão e Esmeraldino será uma disputa acirrada.

