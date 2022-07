Arbitragem da Copa do Brasil 2022: escala de volta nas oitavas

A CBF já definiu a escala de Arbitragem da Copa do Brasil pelos jogos de volta nas oitavas de final. Serão oito confrontos, dezesseis equipes, brigando pela oportunidade de continuar na disputa da competição mais democrática do país. Saiba quem vai apitar cada um dos jogos e como vai funcionar as quartas de final do torneio de futebol.

Cada um dos confrontos tem transmissão ao vivo tanto pela TV como online.

Escala de Arbitragem da Copa do Brasil 2022 oitavas de final

A arbitragem da Copa do Brasil entre as partidas de volta nas oitavas já está definida. Serão oito jogos nos dias 12, 13 e 14 de julho.

Participam das oitavas de final as equipes de Atlético Goianiense, Goiás, Bahia, Athletico PR, Fortaleza, Ceará, Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, Atlético MG, Flamengo, Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e América MG.

Os times que vencerem os seus confrontos, que obter o maior número de gols no duelo, avançam para as quartas de final da Copa do Brasil. Daí, aguardam pelo resultado do sorteio da CBF.

Confira a tabela de arbitragem da Copa do Brasil 2022 nas oitavas de final.

Athletico PR x Bahia (Terça-feira, 12/07 às 20h30)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: Amazon Prime

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz, Nailton Junior de Sousa Oliveira e Leonardo Ferreira Lima

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA)

Cruzeiro x Fluminense (Terça-feira, 12/07 às 21h)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis, Alex Ang Ribeiro e Ronei Candido Alves

VAR: Daiane Caroline Muniz (FIFA)

Goiás x Atlético GO (Quarta-feira, 13/07 às 19h)

Local: Estádio Serrinha, em Goiânia

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Auxiliares: Marcelo Carvalho Van Gasse, Guilherme Dias Camilo e Jefferson Ferreira de Moraes

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Fortaleza x Ceará (Quarta-feira, 13/07 às 20h)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir: Amazon Prime

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi, Lucio Beiersdorf Flor e Luiz César de Oliveira

VAR: Daniel Nobre Bins

Santos x Corinthians (Quarta-feira, 13/07 às 21h30)

Local: Vila Belmiro, em Santos

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Globo Play

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva, Leirson Peng Martins e Ilbert Estevam da Silva

VAR: Vinicius Furlan

Flamengo x Atlético MG (Quarta-feira, 13/07 às 21h30)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, SporTV, Premiere e Globo Play

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires, Bruno Boschilia e Grazianni Maciel Rocha

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro

Palmeiras x São Paulo (Quinta-feira, 14/07 às 20h)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: Amazon Prime

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Auxiliares: Rafael da Silva Alves, Michael Stanislau e Lucas Canetto Bellote

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

Botafogo x América MG (Quinta-feira, 14/07 às 21h)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil, Alex dos Santos e Felipe da Silva Gonçalves

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Chaveamento da Copa do Brasil 2022

O chaveamento da Copa do Brasil será traçado a partir das oito equipes classificadas das oitavas para as quartas de final. Isso porque no último sorteio, realizado em junho, a CBF apenas determinou os confrontos das oitavas e os mandos de campo.

Agora, um novo sorteio será realizado para definir os confrontos das quartas de final, os mandos de campo e o chaveamento da competição até a final. Até o momento, com os jogos de volta da Copa do Brasil disputados, não há como saber quem vai enfrentar quem na fase adiante.

O sorteio, no entanto, ainda não tem data para acontecer. Todos os oito times são colocados dentro de um mesmo pote, já que o sorteio não tem restrição, elencos do mesmo estado podem se enfrentar.

Quando vai ser a final da Copa do Brasil 2022?

A final da Copa do Brasil 2022 vai acontecer nos dias 12 e 19 de outubro de 2022, na casa dos dois times finalistas da temporada.

Sempre realizada em dois jogos, ida e volta, as equipes tem a chance de contar com a força da torcida para pressionarem os oponentes. No momento, não há como saber em quais estádios serão realizados.

Ambas as partidas terão transmissão da Rede Globo, na TV aberta, assim como no canal SporTV e o Premiere, disponíveis somente por operadoras de TV por assinatura.

