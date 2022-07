Classificação do Brasileirão 2022: tabela após a 16ª rodada

Mesmo depois de novo tropeço, o Palmeiras continua na liderança da Classificação do Brasileirão 2022! Os resultados da 16ª rodada movimentaram a tabela da primeira divisão do futebol, onde disputam o título na parte de cima e o desejo de escapar do rebaixamento na parte de baixo. Confira a seguir a tabela completa e atualizada.

+ Oitavas da Copa do Brasil 2022: quem pode avançar?

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Confira como ficou a classificação do Brasileirão 2022 atualizada logo após a décima sexta rodada, válida pelo primeiro turno da competição de futebol.

1 Palmeiras – 30 pontos

2 Corinthians – 29 pontos

3 Internacional – 28 pontos

4 Atlético MG – 28 pontos

5 Fluminense – 27 pontos

6 Athletico PR – 27 pontos

7 São Paulo – 23 pontos

8 Santos – 22 pontos

9 Flamengo – 21 pontos

10 Botafogo – 21 pontos

11 RB Bragantino – 21 pontos

12 Goiás – 20 pontos

13 Cuiabá – 19 pontos

14 Coritiba – 19 pontos

15 América MG – 18 pontos

16 Avaí – 18 pontos

17 Ceará – 18 pontos

18 Atlético GO – 17 pontos

19 Juventude – 12 pontos

20 Fortaleza – 11 pontos

Abrindo a rodada no sábado, o Fluminense venceu o Ceará por 2 a 1, marcando a despedida de Fred dos gramados, já que o atleta está se aposentando da carreira. Com o resultado, o elenco foi para a 4ª posição.

Por outro lado, o Athletico Paranaense, que está brigando pelo título da temporada, foi derrotado pelo Goiás também no sábado por 2 a 1, jogando fora de casa. Por isso, desceu na tabela e foi parar em 5º lugar.

No domingo, o Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0 em casa, na Neo Química Arena, após passar nove jogos sem vencer o rival rubro-negro. O elenco pulou para a vice-liderança na classificação do Brasileirão 2022.

Já o confronto de Atlético Mineiro e São Paulo ficaram no 0 a 0, em uma partida sem grandes emoções no domingo também. Por isso, eles somaram apenas um ponto cada.

Para o Santos, o fim de semana foi muito bom! Por 1 a 0, a equipe derrotou o Atlético Goianiense, subindo na classificação do Brasileirão 2022 e seguindo vivo na briga por uma vaga no G4.

O líder Palmeiras, fechando a rodada no domingo, ficou no empate em 0 a 0 com o Fortaleza, lanterna da competição. Mesmo com o resultado, o elenco alviverde continua na ponta da tabela.

Por fim, o Inter venceu o América Mineiro em casa por 1 a 0 na segunda-feira, o fim da décima sexta rodada da competição.

Resultados da 16ª rodada do Brasileirão Série A

A décima quinta rodada contou com diferentes resultados que movimentaram a tabela de classificação do Brasileirão 2022.

O Palmeiras empatou, enquanto o Corinthians venceu o Flamengo no clássico e o Atlético Mineiro e o São Paulo empataram sem gols.

A seguir, fique por dentro de todos os resultados na rodada do Brasileirão.

RB Bragantino 4 x 0 Avaí

Fluminense 2 x 1 Ceará

Goiás 2 x 1 Athletico PR

Coritiba 2 x 2 Juventude

Corinthians 1 x 0 Flamengo

Atlético MG 0 x 0 São Paulo

Santos 1 x 0 Atlético GO

Fortaleza 0 x 0 Palmeiras

Cuiabá 2 x 0 Botafogo

Internacional 1 x 0 América MG

Qual é a próxima rodada do Brasileirão 2022?

A décima sétima rodada é a próxima do Campeonato Brasileiro na Série A. Começando no sábado, 16 de julho, a rodada se estende até a segunda-feira, dia 18. Todas as vinte equipes entram em campo, com dez duelos.

O destaque da rodada vai para o jogo entre Flamengo e Coritiba, enquanto o São Paulo vai enfrentar o Fluminense. Encerrando a rodada, Palmeiras e Cuiabá se enfrentam.

Confira todos os jogos da próxima rodada do Brasileirão 2022.

Sábado (16/07):

Athletico PR x Internacional – 16h30

Flamengo x Coritiba – 19h

Avaí x Santos – 19h

Ceará x Corinthians – 21h

Domingo (17/07):

Juventude x Goiás – 11h

São Paulo x Fluminense – 16h

Botafogo x Atlético MG – 18h

Atlético GO x Fortaleza – 18h

América MG x RB Bragantino – 19h

Segunda-feira (18/07):

Palmeiras x Cuiabá – 20h