ASA x Cuiabá: onde vai passar na TV, horário e escalações hoje – 23/02

O confronto entre ASA x Cuiabá acontece nesta quarta-feira, 23/02, pela primeira fase da Copa do Brasil no Estádio Fumeirão, na cidade de Arapiraca, a partir das 19h (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir ASA x Cuiabá hoje

A partida entre ASA e Cuiabá hoje tem transmissão do canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília).

A emissora da Globo só está disponível em operadoras de TV fechada. Já a plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Dados: 23/02/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo

Local: Estádio Fumeirão, na cidade de Arapiraca

Transmissão: SporTV e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O ASA entra em campo nesta quarta-feira pela primeira fase da Copa do Brasil depois de empatar com o Aliança fora de casa pelo Campeonato Alagoano. Na tabela, aparece em segundo lugar com 7 pontos, enquanto estreia na maior competição de clubes do Brasil hoje.

Enquanto isso, o elenco do Cuiabá vem de vitória diante do Sorriso na última rodada do Campeonato Mato-Grossense, onde aparece em primeiro lugar com 22 pontos. O clube se classificou de maneira direta até as semifinais do estadual e, agora, só espera o resultado para saber quem vai enfrentar. Hoje, tem um grande oponente pela frente.

Escalação do ASA e Cuiabá

Nenhuma das equipes apresenta novos desfalques para o jogo desta quarta-feira.

ASA: Deola; Michel, Benne, Cristian Lucca, Jorginho; Assis, Magal, Fidélis; Anderson Feijão, Caíque Valdívia, Xande

Cuiabá: Walter; Alan Empereur, João Paulo, Paulão, Camilo; Igor Carius, Rafael Gava, Alesson; Elton, Rodriguinho, Everton

