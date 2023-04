Saiba como assistir a Copa do Brasil no Prime Video em 2023

Neste ano, os torcedores também podem assistir a Copa do Brasil no Prime Video. O campeonato já está rolando, mas ensinamos o passo a passo para quem deseja assinar o streaming e acompanhar o futebol ao vivo.

Quais jogos da Copa do Brasil vai passar no Prime Video?

Desde a temporada passada, o serviço de streaming Amazon Prime Video, exibe algumas partidas da Copa do Brasil. Ao todo, 54 partidas serão transmitidas por lá, sendo 40 jogos da primeira a terceira fase. Os outros 14 serão em concorrência com a Globo, Sportv, Premiere e Globoplay, que também possui os direitos para exibir as partidas do torneio.

Vale lembrar que há um reforço de peso na plataforma. Trata-se do narrador Cléber Machado. Demitido da Globo em março, ele foi contratado para ser a voz da Copa do Brasil para os assinantes.

Datas da Copa do Brasil

Terceira Fase – 11 a 27 de abril

Oitavas de final – A definir

Semifinal – A definir

Final – A definir

Da terceira fase em diante serão duelos de ida e volta. A final, também seguirá o mesmo modelo. Em caso de empate no placar agregado, o jogo será definido nas penalidades máximas.

Até as oitavas os confrontos serão sorteados. Só a partir das quartas de final um chaveamento rumo a taça acontecerá. Porém, o mando de campo sempre será sorteado, independentemente da fase

Uma novidade deste ano será em relação a data da final. Não há dia exato para acontecer a ida e a volta da decisão. Porém, uma coisa é certa. Será realizada em um fim de semana, algo diferente do comum.

Como assinar a Copa do Brasil no Prime Video?

Para quem já é assinante do Amazon Prime, tem passe livre para o streaming. Já para quem quer assinar somente o serviço de conteúdos digitais tem que percorrer o seguinte caminho.

Primeiramente, entre no site www.primevideo.com. Após isso, basta clicar em “inicie o teste gratuito de 30 dias”. Na sequência, crie uma conta. Depois, cadastre seu cartão. O app do streaming está disponível para IOS e Android.

A assinatura Prime mensal custa a partir R$ 14,90, enquanto a anual começa em R$ 119,00, totalizando R$ 9,92 por mês.

Quanto ganhará o campeão da Copa do Brasil 2023?

A Copa do Brasil, é o título com maior prêmio em dinheiro no país do futebol. O campeão levará para casa R$ 70 milhões só em caso de vitória na final. Em 2022 o Flamengo venceu o torneio e foi recompensado em R$ 60 milhões.

Todos os clubes que se classificaram para a Copa do Brasil nesta temporada foram divididos em 3 grupos, dependendo da posição no ranking da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Com isso, segundo a ESPN, o campeão do grupo 1 pode faturar 91,8 milhões, já um possível campeão do grupo 2 ganhará R$ 91,35 milhões. Se o vencedor for um clube do grupo 3, será premiado em R$ 90,35 milhões. Isso se a equipe avançar da primeira a última fase.

Já os 12 clubes que entraram na terceira fase: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico, Atlético-MG, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Sport e Paysandu. Caso um desses seja vencedor, arrecadará R$ 88,7 milhões com o título.