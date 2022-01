Copa do Brasil 2022: valores da premiação na primeira fase

A CBF definiu os valores que serão destinados aos clubes na primeira fase da Copa do Brasil em 2022. A entidade dividiu os oitenta clubes em três categorias financeiras, com mudanças referentes ao ano passado. Enquanto alguns foram para o grupo principal, outros caíram de fase de cota nos valores. Confira os valores da premiação na primeira fase da Copa do Brasil em 2022.

Premiação da primeira fase na Copa do Brasil 2022

A primeira fase da Copa do Brasil teve a sua primeira fase definida após o sorteio realizado pela CBF. Além dos confrontos, a federação também fez questão de divulgar os valores da premiação na fase inicial, isto é, o bônus que cada uma das equipes vai faturar por participar da competição na temporada.

Os oitenta times foram divididos em três grupos financeiros, seguindo imposições diante do ranking de posições da CBF e clubes que participam da primeira divisão do Brasileirão. Entretanto, algumas equipes perderam posições e caíram para um grupo inferior.

O primeiro grupo é o mais alto do escalão financeiro, incluindo seis equipes que terminaram o ranking da CBF entre as 15 primeiras posições. Cada uma delas recebe R$ 1,15 milhão por jogar.

Já o segundo grupo conta com seis equipes que da Série A do Brasileiro que terminaram abaixo do top 15 no ranking, ganhando R$ 990 mil. O terceiro, por fim, tem 68 times que estão abaixo do top 15 no ranking e fora da primeira divisão do Brasileirão, faturando R$ 560 mil.

Os times que disputam a Libertadores em 2022, o campeão da Série A, Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde só entram na terceira fase e, por isso, não aparecem nos grupos.

Dessa maneira, as oitenta equipes foram divididas em três grupos. São eles:

GRUPO 1 = Times que estão entre os 15 primeiros colocados no ranking da CBF (R$ 1,15 milhão)

Grêmio

Santos

São Paulo

Internacional

Ceará

Cruzeiro

GRUPO 2 = Clubes da Série A abaixo do top 15 no ranking da CBF (R$ 990 mil)

Atlético-GO

Cuiabá

Goiás

Juventude

Coritiba

Avaí

GRUPO 3 = Times inscritos na primeira fase e que estão abaixo do top 15 no ranking e fora da Série A do Campeonato Brasileiro (R$ 560 mil)

Chapecoense

Vasco

Sport

Vitória

CRB

Ponte Preta

CSA

Vila Nova

Sampaio Corrêa

Paraná

Operário-PR

Guarani

Criciúma

Brasil de Pelotas

Náutico

Londrina

Paysandu

Figueirense

Oeste

ABC

Botafogo-SP

Tombense

Ferroviário

Volta Redonda

Manaus

Juazeirense

Brasiliense

Grêmio Novorizontino

Altos

Mirassol

Campinense

Moto Club

São Raimundo-RR

Ferroviária

Salgueiro

Globo

União-MT

Sergipe

ASA

Cascavel

Bahia de Feira

Atlético-BA

Rio Branco

URT

Portuguesa-RJ

Castanhal

Porto Velho

Sousa

Tocantinópolis

Operário-MT

Ceilândia

Real Noroeste

Nova Iguaçu

Lagarto

Trem-AP

Maricá

Grêmio Esportivo Glória

Pouso Alegre

Azuriz

Icasa

Anápolis

Tuna Luso

Tuntum

São Raimundo

Fluminense-PI

Humaitá

Nova Venécia

Costa Rica-MS

Quando começa a Copa do Brasil 2022?

A primeira fase da Copa do Brasil tem início em 23 e 24 de fevereiro, e 2 e 3 de março de 2022. Quarenta confrontos serão realizados em partida única, isto é, o vencedor avança de maneira direta para a segunda fase de acordo com o chaveamento idealizado pelo sorteio.

Em caso de empate no tempo normal, o visitante é quem se qualifica para a próxima fase. Não existe prorrogação ou disputa de pênaltis na primeira fase da Copa do Brasil.

No fim da temporada, o grande campeão garante vaga na Libertadores de 2023, além de uma bagatela em dinheiro como forma de premiação e o troféu da Copa do Brasil.

Sorteio da Copa do Brasil 2022: confira os confrontos da primeira fase