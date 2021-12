Athletico-PR x Atlético-MG: onde assistir a final da Copa do Brasil – 15/12

Valendo o título da temporada, as equipes de Athletico-PR x Atlético-MG se enfrentam pela final da Copa do Brasil a partir das 21h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 15/12, na Arena da Baixada. Dessa maneira, saiba onde assistir a final da Copa do Brasil 2021 ao vivo hoje tanto pela TV como também online.

Onde assistir a final da Copa do Brasil 2021 hoje? Os canais Globo, na TV aberta para todo o Brasil, SporTV, em operadoras por assinatura, e o Premiere e Amazon Prime Video no streaming vão transmitir o jogo de hoje pela final da Copa do Brasil ao ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, cidade de Curitiba

Arbitragem: Anderson Daronco (RS)

Transmissão: Globo, SporTV, Portal GE, Premiere pelo aplicativo ou site (www.premire.globo) por assinatura e Amazon Prime Video

Do que as equipes precisam no jogo de hoje?

Com vantagem depois do último confronto da Copa do Brasil, o Atlético Mineiro só precisa de um simples empate por qualquer resultado ou então uma vitória também por qualquer que seja o placar. Mesmo assim, o elenco mineiro promete colocar em campo os melhores jogadores e partir para o ataque assim como foi no primeiro confronto.

Enquanto isso, o Athletico Paranaense tem um longo caminho pela frente se quiser virar o jogo e ser campeão da Copa do Brasil em 2021. Para obter o troféu, precisa vencer o Galo por um placar mais que 5 a 0 para descontar os quatro gols, além de torcer para que o adversário não faça mais. Se fizer 4 a 0, o jogo vai para os pênaltis.

Relembre como foi o primeiro jogo das equipes na Copa do Brasil.

Escalação de Athletico-PR x Atlético-MG:

Cuca não sabe se poderá contar com Diego Costa, sendo o único desfalque nesta quarta-feira.

Já Alberto Valentim tem Thiago Heleno como baixa e Nikão dúvida.

Athletico-PR: Santos; Pedro Henrique, Christian, Hernández, Marcinho; Cittadini, Abner, Erick,; Pedro Rocha, Terans, Renato Kayzer

Atlético-MG: Everson; Mariano, Réver, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Jair, Zaracho, Nacho Fernández; Hulk, Keno

