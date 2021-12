Quais times vão jogar a Copa do Brasil em 2022?

A temporada no futebol brasileiro acabou, mas o trabalho de preparação para o ano que vem entre as equipes continua em todo o vapor, especialmente porque a fase preliminar da Copa do Brasil vem aí. Clubes de todos os lugares do país vão disputar a competição brasileira em busca de uma vaga nas principais fases. Confira quantos times estão classificados e como vai funcionar a Copa do Brasil em 2022.

Quando começa a Copa do Brasil em 2022?

A primeira fase da Copa do Brasil tem início em 23 de fevereiro de 2022, com oitenta equipes divididas por quarenta confrontos sendo realizados de maneira única, isto é, eles jogam somente uma vez entre eles depois do sorteio realizado pela própria CBF, seguindo o ranking da entidade.

Quem avançar, vai disputar a segunda fase com os outros vinte, também em jogo único, a partir do dia 2 de março.

Quantos times jogam a Copa do Brasil em 2022?

Noventa e dois times disputam a Copa do Brasil na temporada de 2022. Porém, logo na primeira fase, apenas oitenta entram em campo para disputar a competição de cara. Depois, os outros dez se juntam aos restantes da segunda fase para definir o seu futuro na competição.

Todos os estados brasileiros já tem os seus representantes para jogar, enquanto os estados de Tocantins e Maranhão ainda precisam definir um de cada para tornarem-se participantes da competição.

Dessa maneira, confira a seguir todo os clubes dos estados que já estão classificados na Copa do Brasil em 2022.

ACRE

Rio Branco

Humaitá

ALAGOAS

CSA

CRB

ASA

AMAPÁ

Trem

AMAZONAS

Manaus

São Raimundo

BAHIA

Bahia

Atlético de Alagoinhas

Vitória

Juazeirense

Bahia de Feira

CEARÁ

Fortaleza

Ceará

Icasa

Ferroviário

DISTRITO FEDERAL

Brasiliense

Ceilândia

ESPÍRITO SANTO

Nova Venécia

Real Noroeste

GOIÁS

Atlético-GO

Goiás

Grêmio Anápolis

Vila Nova

MARANHÃO

Sampaio Corrêa

Moto Club

MATO GROSSO

Cuiabá

União Rondonópolis

CEOV

MATO GROSSO DO SUL

Costa Rica

MINAS GERAIS

Cruzeiro

Atlético-MG

América-MG

Tombense

Pouso Alegre

URT

PARÁ

Remo

Paysandu

Castanhal

Tuna Luso

PARAÍBA

Campinense

Sousa

PARANÁ

Athletico-PR

Londrina

FC Cascavel

Opeário

Coritiba

Paraná

Azuriz

PERNAMBUCO

Sport

Náutico

Salgueiro

PIAUÍ

Fluminense

Altos

RIO DE JANEIRO

Flamengo

Botafogo

Fluminense

Vasco

Maricá

Nova Iguaçu

Portuguesa

Volta Redonda

RIO GRANDE DE NORTE

Globo

ABC

RIO GRANDE DO SUL

Internacional

Grêmio

Juventude

Glória

Brasil de Pelotas

RONDÔNIA

Porto Velho

RORAIMA

São Raimundo

SANTA CATARINA

Avaí

Chapecoense

Figueirense

Criciúma

SÃO PAULO

Palmeiras

Corinthians

São Paulo

Santos

RB Bragantino

Oeste

Guarani

Ponte Preta

Novorizontino

Ferroviária

Mirassol

SERGIPE

Lagarto

Sergipe

TOCANTINS

A definir

Como funciona a competição?

Através de sorteio realizado pela CBF, 80 equipes disputam a primeira fase em confronto único, ou seja, quem vencer garante a classificação. Depois, na segunda fase, os 40 clubes novamente entram em campo seguindo a chave definida por apenas um jogo.

A partir da terceira fase, 20 equipes disputam em dois jogos onde o vencedor segue na competição em busca do título. Sempre no modelo mata-mata, o torneio avança até as oitavas, quartas, semifinais e, por fim, a grande final.

Leia também:

Quem são os maiores campeões da Copa do Brasil?