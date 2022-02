Atlético de Alagoinhas x CSA: qual canal vai passar e horário – 23/02

Atlético de Alagoinhas x CSA se enfrentam na noite desta quarta-feira, 23/02, pela primeira fase da Copa do Brasil em partida única, no Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro, em Alagoinhas, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Onde assistir o jogo de hoje ao vivo o torcedor confere logo a seguir.

Onde assistir Atlético de Alagoinhas x CSA

A partida do Atlético de Alagoinhas e CSA vai passar no canal SporTV e pay-per-view Premiere, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

O canal do SporTV só está disponível em operadoras de TV paga. Já a plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90.

Dados: 23/02/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa

Local: Estádio Municipal Antônio de Figueiredo Carneiro, em Alagoinhas

Transmissão: SporTV e Premiere

Como estão as equipes na temporada?

O elenco do Atlético aparece em quinto lugar no Campeonato Baiano pela temporada com 7 pontos. O grupo contabiliza duas vitórias, um empate e outra derrota. Enquanto isso, vem sétima posição na Copa do Nordeste com o total de 4 pontos, ou seja, venceu apenas uma partida.

Do outro lado, o CSA aparece em primeiro lugar no Campeonato Alagoano com 9 pontos, ou seja, venceu os três jogos que disputou até o momento. Por isso, o grupo precisa se manter focado 100% para conquistar a classificação nesta quarta-feira e chegar o mais longe possível.

Escalação do Atlético de Alagoinhas e CSA

Nenhuma das equipes tem novos desfalques para o jogo de hoje.

Atlético de Alagoinhas: Fábio Lima; Edson, Iran, Bremer, Caetano; Dionísio, Lucas Alisson, Miller; Thiaguinho, Jerry, Gabriel Esteves

CSA: Marcelo Carné; Cedrid, Wellington, Marcel, Geovane; Giva, Diego Renan, Yann Rolin, Osvaldo; Didira, Dalberto

